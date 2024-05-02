國中少女遭同學霸凌　補教狼師拐她上床「性侵40次」還拍片！

▲ 國中女學生遭補習班男老師多次性侵得逞。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／編譯

南韓濟州島發生一起離譜事件，一名國中女學生在學校遭到霸凌，英語補習班男老師利用她脆弱的心理狀態及對師長的依賴，在旅館及車上對她加以性侵及偷拍數十次，東窗事發後還主張是兩情相悅，近日被判處8年徒刑。

綜合《韓聯社》等韓媒，在濟州市一間英語補習班授課的31歲男師涉嫌於去年7月至10月間，在旅館及車上對一名國中女學生犯下猥褻、性侵及性虐待等逾40次性暴力，還用手機拍下她的身體部位及犯案過程。

調查發現，女學生因在學校遭到孤立，正接受校園霸凌調查，加上家庭不和等因素，心理狀況並不穩定。男師利用這點接近她，載她出門兜風、聽她傾訴煩惱，讓她對自己產生依賴，還要求她「如果想繼續跟我見面，就不要跟爸媽或身邊的人說」。

男師接著開始誘使她與自己發生性關係，一旦女學生不願意，便會表現沮喪令她產生罪惡感，還會帶她到旅館開房間、勸她喝酒抽菸等。儘管女學生一開始感到混亂，後來仍在男師的誘拐下與他發生關係，男師也愈發得寸進尺。

女學生察覺自己遭受心理操縱後試圖遠離男師，對方便以過去拍攝的不雅影片加以威脅。她後來在學校接受諮商時吐露遭受性侵，校方通知父母後才讓男師的犯行曝光。但他堅決否認犯案，主張和女學生是兩情相悅，不曾威逼對方與自己發生關係，2日仍被判處8年徒刑。

濟州地方法院刑事2部法官指出，被告利用受害者遭到孤立這點，在心理上加以操縱，讓對方不得不滿足其性要求，強迫發生性行為，滿足自己變態的性慾，身為應該保護未成年人的補習班老師，卻做出如此犯行，除8年有期徒刑以外，還下令他接受120小時性暴力矯正課程，且出獄後10年內不得於兒少機構就職。