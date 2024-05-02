韓濟州驚爆黑心旅遊！　知名黑豬肉料理拿「腐肉、假肉」上桌

▲日前有南韓網友爆料，發現原本點黑豬肉五花肉，來的卻是一堆廉價肥肉。（翻自《朝鮮日報》）

圖文／鏡週刊

到南韓濟州島玩，許多人必吃當地著名的黑豬肉料理，但現在卻爆出有「黑心黑豬肉」，商人故意拿「假的黑豬肉」或腐肉上桌，讓客人吃下肚，現在引發南韓網友關注。

日前有南韓網友上網爆料，稱自己到濟洲某間黑豬肉店用餐，雖然點的是黑豬肉五花肉部位，但最後上桌的，卻不像黑豬肉五花肉，每一塊都是白到不行的廉價肥肉，質疑商家根本拿「假肉」魚目混珠。隨後這起「假肉」爭議引發眾多南韓網友關注，店家發現狀況不對，隨即道歉，並表示為了補償，假若該名消費者再來消費，願意補償200公克的梅花肉。

除了這起事件，另外《JTBC》也接獲另一起投訴，有一名黑豬肉店前員工表示，他先前任職的餐廳，還一度賣「腐肉」給消費者。該名前員工爆料，稱他所投訴的餐廳，與上述的「賣假肉餐廳」不一樣。他指控的這間餐廳，曾經一度把腐肉賣給消費者，尤其專坑外國人；而且這間餐廳，會先讓顧客看到新鮮的生肉，然後再「掉包」上菜。此外，該名前員工還指控，店老闆會要求員工們「洗評論」，讓店家的網路評價變得更好。

▲有另一家黑豬肉店被指控，賣腐肉給消費者。（翻自JTBC畫面）

這名前員工還說，自己因為當吹哨人說實話，所以最後才被解雇。但被指控的店家回覆《JTBC》，否認上述指控，強調不可能提供腐肉給顧客，也沒有洗評論一事，並猜測是該名前員工，由於工作表現不佳，加上對薪資的不滿，才對店家進行「報復惡評」。

不過對於濟州頻傳黑心黑豬肉事件，不少南韓網友也感嘆，濟州的商人應該要覺醒，否則最後只是玩死自己。另外也有濟州黑豬肉商人表示，自己做的是良心生意，但的確被這些「老鼠屎」連累到，不僅影響銷售量，也要遭受消費者的質疑。

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