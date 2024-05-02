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女富商輕生「上億泰銖資產」留給貼身管家　別墅豪車存款全送出

記者詹雅婷／綜合報導

法國59歲女富商凱薩琳（Catherine）在泰國經商，疑似無法承受罹患癌症帶來的痛苦壓力，4月下旬在蘇梅島豪華別墅泳池旁輕生。凱薩琳生前發送類似遺囑的訊息給相識17年的貼身管家蒂阿姨（Aunt Tim），把1億資產留給蒂，包括別墅、鄰近土地、豪車、珠寶與銀行存款。

泰媒Thaiger、泰國頭條新聞報導，凱薩琳的事業起初是房屋出租，後來拓展至建造渡假村及別墅，蒂當初經朋友推薦才開始替凱薩琳工作，這一待就是17年。直到4月下旬，蒂一如往常做著工作，卻突然從其他工作人員口中得知凱薩琳過世的消息，且在遺體旁發現一把槍，立刻報警處理。

凱薩琳生前發送一條訊息給蒂，內容似乎是類似遺囑的最後指示，蒂等人後來在凱薩琳保險箱發現她留下來的最後遺言。不過上頭註明的內容令人震驚，因為凱薩琳把她的別墅、鄰近土地、豪車、珠寶、數目不詳的銀行存款送給蒂。除此之外，凱薩琳把另外兩棟別墅給前夫文森特（Vincent）。

經調查，凱薩琳輕生動機疑似與抗癌有關，她生前曾向蒂吐露自身痛苦。根據別墅內部的監視器畫面，凱薩琳曾用筆電寫下遺言，進入屋內拿拖把調整監視器鏡頭的方向，之後被發現死亡。

凱薩琳遺囑已於2日公開，以下為泰國頭條新聞取得的遺囑概要訊息：

致蒂：我的生命已經走到盡頭，我堅信妳是一個正直的人，因此選擇妳作為我的遺囑執行人。遺囑副本存放在我的保險箱。我希望我被火化後，妳把我的骨灰撒在一個島上。至於我擁有的兩棟別墅和銀行帳戶的資金，請幫我歸還給前夫。我也請妳幫我送出我心愛的三隻貓，希望牠們能得到好的照顧。

我特此將這支手機交給妳，手機沒有密碼，電話費已經繳清數月。請幫我通知在法國的人，包括朋友、乾媽的朋友、前夫以及母親那邊的表兄弟姊妹，我已經過世。我已經向寺廟轉帳支付我的喪葬費用。蒂，請妳幫我處理我的後事。

我為什麼想結束生命？原因很多……我已經哭了好幾個月了。這一生我哭得太多，我感覺過去的一年已經徹底消耗了我的精力，無論是健康、死亡、家庭還是偷竊。

我在一次入室盜竊後得到了這把槍。我去世後的未來幾周，可能會出現很多事情令妳擔憂，我為此深感抱歉。感謝妳的陪伴。

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