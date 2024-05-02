「性工作者人數」全球統計出爐！中國500萬人居冠　泰國只排第8

▲國際性工作者聯盟針對全球從業人數做出統計。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

國際性工作者聯盟（IUSW）公布最新報告指出，全球性工作者人數最多的國家，中國以500萬人居冠，其次為印度的300萬人，與台灣鄰近、性產業蓬勃發展的泰國則是排名第8。

IUSW發布「按國家與性別劃分的性工作者統計數據」指出，全球估計逾5000萬名性工作者，4160萬是女性、1040萬是男性，隨著提供性服務的機會跟管道都越來越多，此數字未來還可能增加。

▲全球「性工作者人數」統計。點圖可放大。（製圖／記者吳美依）



除了上述提及的中國、印度、泰國，全球性工作者人數排行，第四至第十名依序為美國（100萬人）、菲律賓（80萬人）、墨西哥（50萬人）、德國（40萬人）、巴西（25萬人）、泰國（25萬人）、孟加拉（20萬人）、南韓（14.7萬人）。

Thaiger報導，儘管泰國性產業受到民間廣泛認可，卻被法律明文禁止，性工作者也一直被官方忽視與反對，至今仍在苦苦爭取最基本的勞工權利。

賦權基金會（Empower Foundation）社運人士穆昂贊（Chatchalawan Mueangchan）指出，早在5年多前，《性服務保護法案》就已經起草並且提交給社會發展與人類安全部，但儘管通過多次公投，卻沒有任何進展。他與其他泰國性產業代表，最近又紛紛呼籲再次推動法案。