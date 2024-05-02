熱浪來襲！越南水庫200噸魚群暴斃　村民怨臭氣沖天

Mass fish die-off in Vietnam as heatwave roasts Southeast Asia https://t.co/KlMCD8DGP7 pic.twitter.com/EMn2K8mlhH — CNA (@ChannelNewsAsia) May 1, 2024

實習記者任庭儀／編譯

東南亞近日飽受熱浪之苦，多國傳出高溫警報。越南南部一座水庫因炎熱天氣、水庫管理不善導致數十萬條魚暴斃，總重達200噸，魚類屍體將水庫整個覆蓋，附近居民被臭味薰的叫苦連天。

綜合法新社、NDTV報導，由於近幾周來越南都沒有降雨，再加上熱浪持續，水庫水位過低，水中生物無法生存，同奈省宋梅水庫（Song May reservoir）發生魚群暴斃事件，魚類屍體幾乎覆蓋占地300公頃的水庫。壯奔縣（Trang Bom）居民表示，因為魚腥味太重，他們的生活全被打亂。

▲水庫裡的魚類紛紛死亡，總重多達200噸。（示意圖／VCG）



報導指出，水庫管理部門曾試圖放出水庫存水，來搶救下游農作物，也想辦法清除水庫底部淤泥，讓魚有更多空間和水。然而這些方法都沒有奏效，不久後水庫裡的魚類紛紛死亡，總重多達200噸。當局正在調查這起事件，並加速清除暴斃魚群，居民也盼政府能盡速改善狀況。

東南亞許多地區遭熱浪侵襲，菲律賓、泰國部分地區氣溫飆破50°C，越南、柬埔寨最高溫也達到40°C，多間學校宣布提早放學或改遠距教學，以保護師生免受炙熱高溫之苦。