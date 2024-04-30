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新加坡家暴男「外流老婆視訊裸照」辱罵妓女　下場被判入獄

▲▼家庭,夫妻,家暴。（圖／CFP）

▲男子趁視訊時偷拍妻子裸照，還將照片傳給大舅子，甚至出手毆打妻子。（示意圖，與本文無關／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

新加坡一名46歲男子在未經妻子同意的情況下，趁著視訊裸聊時拍攝了她的裸照，不僅如此，男子還將這些私密照發送給妻子的哥哥，也就是自己的大舅子，並辱罵妻子是「妓女」。另外，男子也曾酒後家暴，妻子選擇報警處理，最終男子被判刑6個多月。

根據新加坡8視界新聞網報導，該名男性被告在2023年6月1日酒醉後對妻子動手，導致她報警求助，警方將被告逮捕後，妻子也申請了保護令。

然而，幾個月後，妻子的哥哥和大嫂收到了被告發送的妻子裸照，並附上辱罵妻子「妓女」、「畜生的孩子」，來自「沒有人格的家庭」的言語。報導稱，這些裸照是被告過去與妻子進行私密視訊時，在未經同意下偷偷拍攝的視訊截圖。

此外，被告還在同年在11月25日淩晨2時15分因酒駕一輛貨車被捕，據信他在上路前和朋友一起飲酒，喝了3到4杯威士忌。被告涉及至少3項罪名，包含散播不雅照片、違反個人保護令和蓄意傷人等，如今他已經認罪，並遭法院判處6個月又4周的監禁，罰款7500新幣（約新台幣17萬9500元），並因酒駕吊銷駕照3年半。

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