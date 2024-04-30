菲律賓飆50℃高溫　水壩熱到榨乾「300年古城遺跡」露出水面

▲菲律賓乾旱導致水壩逐漸乾涸，被淹沒的300年歷史古城重見天日。（圖／翻攝自Facebook／BUNSO TV）

記者張寧倢／編譯

菲律賓近日持續高溫乾旱，導致部分地區氣溫飆升至攝氏50度，呂宋島北部一座主要水壩面臨乾涸危機，水底一座近300年歷史的古城小鎮也因為水位下降而重見天日，而且是迄今露出水面時間最久的一次。

▲菲律賓面臨炎熱乾旱天氣。（圖／路透）

根據BBC報導，菲律賓將近一半的國土面臨乾旱，位於新怡詩夏省的一座水壩部分乾涸，導致歷史古城潘塔邦安鎮（Pantabangan town）從3月開始重新露出水面。雖然以往每當水位過低時都會發生，但管理水壩的國家水利機構工程師帕拉丁（Marlon Paladin）表示，這是自大壩1970年代建成以來，古城露出時間最久的一次。

▲菲律賓網紅BUNSO和Alyssa分別都前往古城參觀，並於臉書上公開影片。（圖／翻攝自Facebook／BUNSO TV、Alyssa Rillon Del Rosario）

菲律賓媒體Rappler指出，水位沒退那麼低的時候，只能看到19世紀教堂建築頂端的十字架浮現，但如今教堂完整暴露出來，還能看到一座古老的公共墓地。目前當地政府開放遊客付費搭船前往水上的古蹟參觀，參觀時間限制為40分鐘。

▲▼菲律賓約一半國土面臨乾旱，天氣熱到連學校也停課。（圖／路透）

報導指出，菲律賓目前正處於溫暖乾燥的季節，聖嬰現象造成太平洋表層海水異常溫暖又加劇了炎熱天氣，極端高溫已經導致數百萬人的日常生活受到影響，學校停課數日，上班族被建議在家遠距工作。菲律賓國家氣象局的氣象學家艾斯塔雷賈（Benison Estareja）預估，未來幾天可能還會更熱。

除了菲律賓之外，孟加拉也實施停課，導致3300萬名學生受影響。泰國衛生部數據顯示，自今年1月至4月17日，泰國已有30人死於中暑，相較於2023年全年僅37人。同樣位於東南亞的緬甸也有部分地區氣溫飆升至攝氏45度以上。