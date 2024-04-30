　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

菲律賓飆50℃高溫　水壩熱到榨乾「300年古城遺跡」露出水面

▲▼菲律賓網紅BUNSO親自前往露出水面的古城拍攝。（圖／翻攝自Facebook／BUNSO TV）

▲菲律賓乾旱導致水壩逐漸乾涸，被淹沒的300年歷史古城重見天日。（圖／翻攝自Facebook／BUNSO TV）

記者張寧倢／編譯

菲律賓近日持續高溫乾旱，導致部分地區氣溫飆升至攝氏50度，呂宋島北部一座主要水壩面臨乾涸危機，水底一座近300年歷史的古城小鎮也因為水位下降而重見天日，而且是迄今露出水面時間最久的一次。

▲▼菲律賓面臨炎熱乾旱天氣。（圖／路透）

▲菲律賓面臨炎熱乾旱天氣。（圖／路透）

根據BBC報導，菲律賓將近一半的國土面臨乾旱，位於新怡詩夏省的一座水壩部分乾涸，導致歷史古城潘塔邦安鎮（Pantabangan town）從3月開始重新露出水面。雖然以往每當水位過低時都會發生，但管理水壩的國家水利機構工程師帕拉丁（Marlon Paladin）表示，這是自大壩1970年代建成以來，古城露出時間最久的一次。

▲▼菲律賓網紅BUNSO與Alyssa前往露出水面的古城參觀拍攝。（圖／翻攝自Facebook／BUNSO TV、Alyssa Rillon Del Rosario）

▲菲律賓網紅BUNSO和Alyssa分別都前往古城參觀，並於臉書上公開影片。（圖／翻攝自Facebook／BUNSO TV、Alyssa Rillon Del Rosario）

菲律賓媒體Rappler指出，水位沒退那麼低的時候，只能看到19世紀教堂建築頂端的十字架浮現，但如今教堂完整暴露出來，還能看到一座古老的公共墓地。目前當地政府開放遊客付費搭船前往水上的古蹟參觀，參觀時間限制為40分鐘。

▲▼菲律賓面臨炎熱乾旱天氣。（圖／路透）

▲▼菲律賓約一半國土面臨乾旱，天氣熱到連學校也停課。（圖／路透）

▲▼菲律賓面臨炎熱乾旱天氣。（圖／路透）

報導指出，菲律賓目前正處於溫暖乾燥的季節，聖嬰現象造成太平洋表層海水異常溫暖又加劇了炎熱天氣，極端高溫已經導致數百萬人的日常生活受到影響，學校停課數日，上班族被建議在家遠距工作。菲律賓國家氣象局的氣象學家艾斯塔雷賈（Benison Estareja）預估，未來幾天可能還會更熱。

除了菲律賓之外，孟加拉也實施停課，導致3300萬名學生受影響。泰國衛生部數據顯示，自今年1月至4月17日，泰國已有30人死於中暑，相較於2023年全年僅37人。同樣位於東南亞的緬甸也有部分地區氣溫飆升至攝氏45度以上。

ET快訊
鎖定桃園、八德！70K女「看新建案2房」驚呆
4名新NCC委員名單出爐　黃國昌斥：腐敗至極的提名
凍漲電價決議無效！律師曝2重點：不是立院「憑感覺」說了算
張致恒連生4子陷經濟困境　妻驚吐「和媽斷絕關係」
王美花：台灣電價調漲「體諒照顧庶民」　全世界僅見！
快訊／桃市「3小時停電3次」！影響近萬用戶　這次是蛇行釀禍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

人妻睡著自摸「嬌喊男同事名」　10年後才知罹罕病：完全無意識

新加坡家暴男「外流老婆視訊裸照」辱罵妓女　下場被判入獄

女婿變新歡！人夫喪妻「爬上岳母床」被抓包　岳父竟幫辦婚禮

鹿兒島小學「新生竟是一隻羊」！入學典禮啃牧草　校長咩咩叫歡迎

《淚之女王》無法燒毀的筆記本　是愛馬仕高級單品！有錢也無法湊齊

菲律賓飆50℃高溫　水壩熱到榨乾「300年古城遺跡」露出水面

男打疫苗永久腦傷！AZ認了恐誘發罕見副作用　患者集體求償40億

加薩停火新一輪談判將展開　以色列空襲拉法至少40死

女三寶開車「彎腰撿手機」！暴衝對向車道　泰男駕駛慘死

快訊／倫敦地鐵站附近驚傳砍人至少5傷　男持長刀畫面曝光

扮金剛去影城看《哥吉拉》　店員全程憋笑淡定回應XD

「拖下車再踹人」70歲翁現身 喊冤被擋：噸位比我大怎拉

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

美珠爆熱戀「正在錄《玩什麼好呢》」　劉在錫虧：今天不准招惹她XD

李丹妃場上秀超香辣畫面！　邊荷律嚇壞遮擋：不可以拍

Toyz寫遺書「幫我照顧另一半」　入獄堅決告超哥：我不缺他的錢

距離捷運迴龍站100米！「仕偉第一綻」早鳥預約說明會吸引近千人到場

飼主教「寵物坐機車安全綁法」　超乖吉娃娃配合示範萌暈網❤

李丹妃扶網看球賽險摔落　邊荷律快手抓回神救援！

樂天女神陳詩媛「認愛王齊麟」！　經紀人證實：很認真看待關係

人妻睡著自摸「嬌喊男同事名」　10年後才知罹罕病：完全無意識

新加坡家暴男「外流老婆視訊裸照」辱罵妓女　下場被判入獄

女婿變新歡！人夫喪妻「爬上岳母床」被抓包　岳父竟幫辦婚禮

鹿兒島小學「新生竟是一隻羊」！入學典禮啃牧草　校長咩咩叫歡迎

《淚之女王》無法燒毀的筆記本　是愛馬仕高級單品！有錢也無法湊齊

菲律賓飆50℃高溫　水壩熱到榨乾「300年古城遺跡」露出水面

男打疫苗永久腦傷！AZ認了恐誘發罕見副作用　患者集體求償40億

加薩停火新一輪談判將展開　以色列空襲拉法至少40死

女三寶開車「彎腰撿手機」！暴衝對向車道　泰男駕駛慘死

快訊／倫敦地鐵站附近驚傳砍人至少5傷　男持長刀畫面曝光

達美樂快閃推「草莓珍珠小披薩」！勞動節限時換餅皮只要51元

藍委提案修勞基法「22k再現」　綠委曝提案來源：照抄中共勞動合同法

空姐「機上打排卵針」辛苦求子！醫列「10大職業」生育危害高

通過凍漲電價「還是要漲」！經部：電價不漲　台電今年再虧2124億

摩斯勞動節「咖啡買1送1」！買飲品任2杯送「上班族療癒筆」

快訊／貿協企財處處長周秀隆升任副祕書長　蘇莉莉調任TICC主任

僅次於宇多田光！9億神曲女團FRUITS ZIPPER衝ORICON亞軍嗨喊：登紅白

凍漲電價決議無效！律師曝2重點：不是立院「憑感覺」說了算

特別費幫妻慶生還外帶鼎泰豐拜拜　北市前處長犯14罪下場出爐

【廣編】翻轉創意的台灣大新廣告：揭秘影片中的4大創意亮點

搭電梯「門未開」以為被困　下秒路人進來男回頭嚇傻

國際熱門新聞

富豪遺囑100年後才給遺產　結局曝光

前女友出軌…綠帽男23年後報復「睡了她女兒」

男只靠路上撿硬幣　7天搜集19萬「秒換新電視」

烏媒：美向俄盟友買81架戰機　1架不到2萬美元

旅遊達人警告「這6地區」千萬別去：我差點死掉

Nvidia員工曝很難共事　黃仁勳：說得沒錯

抓重罪嫌犯爆槍戰　美國警察4死4傷

18歲女在婚禮熱舞　突然「痛苦摀胸口」斃命

麥當勞薯條又葷又素　植物肉漢堡遲不推出原因曝光

卡地亞標錯價想反悔　耳環42萬變426元

馬斯克2招！特斯拉股價狂漲34％　市值暴增逾1個英特爾

北韓兄妹跨界訴訟　繼承南韓父4.4億元遺產

打工8年逆襲！22歲正妹當社長管上億企業

日本電車癡漢「隔空性侵」避責　女偶像也受害

更多熱門

相關新聞

女三寶開車彎腰撿手機　對向男司機慘死

女三寶開車彎腰撿手機　對向男司機慘死

泰國北部城市南邦府30日發生一起死亡車禍，一名女性駕駛開車時彎腰撿手機，導致車輛失去控制，衝到對向車道並撞上來車。女駕駛全身多處傷痕並受困於變形車體內，而遭撞的對向來車上的男駕駛則是當場斃命。

中國海警民兵船「強力水砲」攻擊菲　黃岩島衝突

中國海警民兵船「強力水砲」攻擊菲　黃岩島衝突

黃岩島海域爭端　中國海警驅離2艘菲律賓船隻

黃岩島海域爭端　中國海警驅離2艘菲律賓船隻

蘋果奪新加坡「最佳雇主」冠軍

蘋果奪新加坡「最佳雇主」冠軍

2024國際產業人才教育專班菲律賓教育展馬尼拉登場

2024國際產業人才教育專班菲律賓教育展馬尼拉登場

關鍵字：

菲律賓乾旱水壩古城古蹟遺跡淹沒小鎮東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

前海龍蛙兵「直播尺度無極限」實戰2小時

Google地圖「花蓮外海出現人臉」　一票人查完驚呆！

殷琪爆運毒！　海外快遞到陽明山豪宅被查獲

麻豆文衡殿「數萬隻蜜蜂」湧入！香爐內爬行留字

30萬追蹤網美認了當小三　經過5年跟正宮道歉

李多慧爆「正牌男友是200cm經紀人」！

即／玖壹壹春風台中車禍！

胡瓜被爆提4千萬贍養費　丁柔安也回應了

快訊／愛莉莎莎宣布分手！

富豪遺囑100年後才給遺產　結局曝光

即／台中6歲男童一早被發現無心跳　送醫搶救仍不治

快訊／立院表決59贊成：50反對！　通過國民黨提案「凍漲電價」

快訊／雨區擴大！大雷雨轟雙北等7縣市　警戒區出爐

政大高材生「器捐救多人」　道別照超催淚

快訊／雨越來越大！4縣市大雨特報　雨下到明天下午

更多

最夯影音

更多

扮金剛去影城看《哥吉拉》　店員全程憋笑淡定回應XD

「拖下車再踹人」70歲翁現身 喊冤被擋：噸位比我大怎拉

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

美珠爆熱戀「正在錄《玩什麼好呢》」　劉在錫虧：今天不准招惹她XD

李丹妃場上秀超香辣畫面！　邊荷律嚇壞遮擋：不可以拍

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面