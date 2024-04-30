黃岩島衝突升溫！中國4海警船、6民兵船擋路　強力水砲攻擊菲律賓

Yesterday, the Philippine Coast Guard vessel, BRP BAGACAY (MRRV-4410), and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel, BRP BANKAW (MMOV-3004), were assigned to carry out a legitimate maritime patrol in the waters near Bajo De Masinloc. The primary objective of this… pic.twitter.com/5jQkS2g66e — Jay Tarriela (@jaytaryela) April 30, 2024

記者羅翊宬／綜合報導

中國宣稱對整個南海（南中國海）擁有主權，包括黃岩島附近水域等。如今，中國海警和菲律賓船隻連續2天爆發衝突。菲律賓指控，2艘船隻遭中國海警水砲攻擊，甚至設置漂浮屏障阻擋進出；中國海警則表示，依法對擅闖黃炎島海域的菲律賓船隻實施驅離。

根據菲媒《拉普勒》，菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）在社群平台X（前稱推特）發文指控，菲律賓海岸警衛隊船隻Bagacay和漁業水產資源局（BFAR）的船隻BRP Bankaw於29日在黃岩島海域進行巡邏，同時向該地區漁民發放燃料與食物，豈料卻遭到中國4艘海警船隻、6艘海上民兵船危險阻撓。

菲方指控，中國海警「CCG-3305」於29日上午9時53分，直接使用水砲擊中菲方船隻BRP Bankaw；另外兩艘中國海警船CCG 3105、CCG5303也向菲船Bagacay使用噴射水槍，當時該艘菲船正航行距離黃岩島約1000碼的地方。

▲菲律賓控訴，該國船隻慘遭中國海警船噴水砲攻擊。（圖／翻攝自X）

塔瑞耶拉加碼控訴，中國海警還在淺灘入口安裝長達380公尺長的浮動屏障，有效限制菲船進出該地區，「儘管中國海警持續騷擾和挑釁行為，但菲律賓海警隊和漁水局船隻都堅守陣地，繼續海上巡邏，他們並未被嚇倒，將堅持執行他們的合法行動，維護菲律賓漁民的海上安全。」

針對來自菲律賓的控訴，中國海警官方微博帳號則選擇今（30）日發表聲明，表示是依法針對擅闖黃岩島鄰近海域的4410海警船、3004公務船實施驅離。