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女三寶開車「彎腰撿手機」！暴衝對向車道　泰男駕駛慘死

▲▼女三寶開車「彎腰撿手機」撞對向來車！　泰男駕駛慘死。（圖／翻攝自khaosod）

▲女駕駛彎腰撿手機，導致車子撞上對向來車。（圖／翻攝自khaosod）

記者王佩翊／編譯

泰國北部城市南邦府30日發生一起死亡車禍，一名女性駕駛開車時彎腰撿手機，導致車輛失去控制，衝到對向車道並撞上來車。女駕駛全身多處傷痕並受困於變形車體內，而遭撞的對向來車上的男駕駛則是當場斃命。

根據khaosod報導，泰國南邦府警方30日獲報，在南邦府往清邁府方向的公路上發生嚴重死亡車禍。一輛小客車與一輛皮卡車發生相撞，警察、救護人員獲報後迅速趕往事發現場，並在第一時間進行救援工作。

警消在事故現場發現一輛銀色的轎車，車牌來自泰國猜那府，車上有一位19歲的少年受傷，頭部骨折，身體則有多處擦傷與瘀傷。救援人員立即為他急救，並將他送往附近醫院。

車上則還有另外一名男子，但是因為傷勢過重，明顯死亡。警方指出，死者為小客車的駕駛，而他的遺體被困在變形車體內，經過救援人員的努力後，才成功將死者的遺體取出。初步判斷，死者是一名年約40至45歲的男子，同樣來自猜那府。

造成事故的皮卡車則是來自南邦府，車頭因劇烈撞擊嚴重受損。駕駛為一名女性，身體有多處瘀傷和擦傷，且受困於車上。經警方初步了解，女駕駛原本要開車返回杭察府，但在開車時，手機掉到地板上，於是她邊開車邊彎下腰去撿手機，結果車子瞬間失去控制，往對向車道暴衝，並撞上小客車，導致對方駕駛慘死。

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