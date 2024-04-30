23歲選美皇后餐廳聊天　突遭槍手「近距離射殺」血腥過程全被拍

▲女子在餐廳突然被射殺。（合成圖／翻攝自Instagram與X）

記者李振慧／綜合報導

厄瓜多前選美皇后23歲女子蘭迪(Landy Párraga Goyburo)日前在當地餐廳和一名男子聊天時，突然被2名闖進餐廳的男子開槍射殺，血腥犯案過程全被店家監視器拍下，外界懷疑案件可能與販毒集團有關，警方正在調查中。

事件28日發生在奎維多市(Quevedo)當地一間餐廳，監視器畫面中可看到，23歲女子蘭迪當時在和一名男子站在桌子旁、正在聊天，2人聊到一半時，2名槍手悄悄進入餐廳，其中1人突然衝向她和男子近距離開槍，逃跑前又朝已經倒下的她再開一槍。

另外一名槍手犯案過程中都是守在門口把風，直到行動完成後和伙伴一起逃跑，身中多槍的蘭迪則倒在血泊中身亡。當地媒體報導，曾是選美皇后的蘭迪在網路上也擁有高人氣，社群媒體粉絲數超過100多萬，擁有自己的運動服裝系列。

警方去年調查重大犯罪組織毒犯諾雷羅(Leandro Norero)，與會計師安古洛(Helive Angulo)的對話紀錄時，曾發現蘭迪的名字，2人疑似有婚外情關係，讓她因此登上當地頭條新聞，然而諾雷羅入獄6個月就在監獄中被殺害，蘭迪在接受警方調查後也沒有獲得任何起訴。