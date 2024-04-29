看診沒有手語翻譯陪同　聾啞男動手術才發現「睪丸要被切掉」

▲聾啞人士看診時因為溝通不良，差點被切除睪丸。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國47歲男子威利(Andrew Wiley)是一名聾啞人士，看診時因為醫院沒有提供手語翻譯陪同，導致原本只是要諮詢良性腫瘤的他差點被開刀切除睪丸，讓他痛批當地醫療體系對聾啞人士的不友善，希望當局能夠更加關注身障人士的權益。

身為聾啞人士的威利，2月在肯特郡坎特伯里(Canterbury)當地醫院就診時，雖然妻子有事前要求需要手語翻譯陪同，然而實際看診時醫院沒有提供，使得他只能依靠紙筆、讀唇語等方式和醫生交談，2個月後即將進行手術時才知道，自己要進行的是切除睪丸手術。

威利表示，「診間內只有2名醫生，我試著讀唇語，但這真的很困難，因為醫生口音很重，我試圖向醫生表達我有多疼痛，但也很不容易，一切感覺很倉促」。醫生檢查時發現，造成威利睪丸疼痛的原因是良性腫瘤，在沒有向他詳細說明的情況下便安排了切除睪丸手術。

威利表示，醫生沒有向他解釋手術風險或是相關併發症，直到4月返回要進行手術時才得知手術內容，「真的就是溝通不良，醫生說我當時『乞求』他進行手術切除，但根本沒有和我好好說明手術風險，因為他不想和我多費口舌」。

威利在了解清楚手術風險後，最後他決定不進行該手術，回憶起過往的看診經驗，也發生過許多次類似事件，讓他難過表示，「如果我不是聾子的話，就能更快獲得理解與治療了」。醫院對外表示，他們對於威利看診時所碰到的痛苦致歉，會致力於確保所有病患看診時都能獲得有效溝通。