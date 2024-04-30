全美校園900人遭拘捕！　哥大警告：示威學生「不撤營地」就停學

▲哥倫比亞大學挺巴勒斯坦示威。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國大學校園反戰示威越演越烈，目前已有超過900人被拘捕，而紐約哥倫比亞大學校方警告，若抗議營地未在當地時間29日下午2時拆除，參與者可能面臨停學處分。

根據《路透社》報導，哥倫比亞大學校長沙菲克（Nemat Minouche Shafik）29日上午向學生發出通知，要求示威學生在當日下午2時前撤離並簽署參與示威的表格，否則將面臨停學處分，這些學生將沒有資格完成本學期或畢業，也將被禁止進入宿舍和教學大樓。

▲▼哥倫比亞大學校方要求拆除帳棚，否則參與者將面臨停學處分。（圖／路透）



沙菲克提到，校方與學生領袖進行了連日談判，但仍未能解決僵局。她強調，學校不會應示威者的要求，撤銷對以色列軍隊的資產支持，但提議投資加薩的健康和教育，並承諾讓學校的直接投資更加透明。

抗議學生向哥倫比亞大學提出3大要求，包含撤資以色列、大學財務透明化，以及赦免因參與抗議而受到紀律處分的學生和教師。

▲哥倫比亞大學挺巴勒斯坦示威。（圖／路透）



學生聯盟「哥倫比亞大學種族隔離撤資」（Columbia University Apartheid Divest）同樣發出聲明表示，「與3.4萬多名巴勒斯坦人的死亡相比，這些令人厭惡的恐嚇戰術毫無意義，除非哥倫比亞大學滿足我們的要求，或用武力把我們逼走，否則我們不會離開。」

據統計，目前全美有16個州、20多個校園有抗議者被拘捕，數量超過900人。