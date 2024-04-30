就差哈瑪斯點頭！　以哈停火協議擬分2階段進行

▲以色列抗議者日前聚集在台拉維夫「人質廣場」舉行抗議集會。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

以哈停火協議有進展，除了以色列稱若哈瑪斯同意停火，以國可暫不進攻拉法之外，以色列參與協議的外交消息人士也指出，哈瑪斯考慮，有可能搭應新的協議框架。若協議順利達成，將會分成2階段，第一階段哈瑪斯最多釋放33名人質，換取以色列釋放多名巴勒斯坦囚犯，以及停火。

CNN報導，最新提出的協議框架，是由埃及作為召集國，主持的停火談判會議上所擬定的，以色列也有幫忙制定，但並非完全同意。內容分為2階段，第一階段由哈瑪斯在接下數周內釋放20名至33名人質，換取以色列停火，並且釋放巴勒斯坦囚犯。

第二階段，以色列消息人士描述為「恢復可持續的平靜」，在此期間，人質釋放持續，被俘虜的以色列士兵，以及人質的屍體，將換取釋放更多巴勒斯坦囚犯。

該名消息人士解釋，「可持續的平靜」，是一種在不提到「永久停火」4個字的情況下，同意的永久停火。

以哈首次人質交換後，經過數個月的僵局，雙方這次若能再度同意停火的話，將是邁向結束戰爭的一大步。然而，一旦破局就會使得以色列繼續加大在加薩的軍事存在，若最終沒有達成任何協議，以色列極有可能對加薩南部城市拉法（Rafah）展開大規模入侵，而那裏有超過100萬名巴勒斯坦正接受庇護。

以色列的盟友包括美國在內，都已多次反對和警告，入侵拉法可能造成大規模的平民傷亡。

目前以色列正在等待哈瑪斯方面的回應，預計29日在開羅與埃及、卡達兩個協調國會面後，哈瑪斯會做出最新回覆。以色列官方指出，由情報局「摩薩德」（Mossad）、國家安全局辛貝（Shin Bet）以及以色列軍方官員組成的工作代表團，將於今（30日）前往開羅。