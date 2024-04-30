　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

就差哈瑪斯點頭！　以哈停火協議擬分2階段進行

▲以色列抗議者日前聚集在台拉維夫「人質廣場」舉行抗議集會。（圖／路透）

▲以色列抗議者日前聚集在台拉維夫「人質廣場」舉行抗議集會。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

以哈停火協議有進展，除了以色列稱若哈瑪斯同意停火，以國可暫不進攻拉法之外，以色列參與協議的外交消息人士也指出，哈瑪斯考慮，有可能搭應新的協議框架。若協議順利達成，將會分成2階段，第一階段哈瑪斯最多釋放33名人質，換取以色列釋放多名巴勒斯坦囚犯，以及停火。

CNN報導，最新提出的協議框架，是由埃及作為召集國，主持的停火談判會議上所擬定的，以色列也有幫忙制定，但並非完全同意。內容分為2階段，第一階段由哈瑪斯在接下數周內釋放20名至33名人質，換取以色列停火，並且釋放巴勒斯坦囚犯。

第二階段，以色列消息人士描述為「恢復可持續的平靜」，在此期間，人質釋放持續，被俘虜的以色列士兵，以及人質的屍體，將換取釋放更多巴勒斯坦囚犯。

該名消息人士解釋，「可持續的平靜」，是一種在不提到「永久停火」4個字的情況下，同意的永久停火。

以哈首次人質交換後，經過數個月的僵局，雙方這次若能再度同意停火的話，將是邁向結束戰爭的一大步。然而，一旦破局就會使得以色列繼續加大在加薩的軍事存在，若最終沒有達成任何協議，以色列極有可能對加薩南部城市拉法（Rafah）展開大規模入侵，而那裏有超過100萬名巴勒斯坦正接受庇護。

以色列的盟友包括美國在內，都已多次反對和警告，入侵拉法可能造成大規模的平民傷亡。

目前以色列正在等待哈瑪斯方面的回應，預計29日在開羅與埃及、卡達兩個協調國會面後，哈瑪斯會做出最新回覆。以色列官方指出，由情報局「摩薩德」（Mossad）、國家安全局辛貝（Shin Bet）以及以色列軍方官員組成的工作代表團，將於今（30日）前往開羅。

ET快訊
老公把弟弟罵爆「要趕出家門」　人妻一進房間震撼：是人住的嗎？
快訊／上班注意！　國1「5車追撞」
李多慧「200cm正牌男友」曝光！　大街口水交流直擊
胡瓜爆4千萬向丁柔安提離婚　熊霓《綜藝大集合》被消失
鴻海爆內鬥！　「輪值CEO」內幕曝
胡瓜傳「照顧名單」多了她！　故事如熊霓翻版
殷琪爆運毒！　海外快遞到陽明山豪宅被查獲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

就差哈瑪斯點頭！　以哈停火協議擬分2階段進行

黃金週東京「台灣祭」熱鬧登場！　櫻花妹超愛這一味

席次未過半！　索羅門群島親中總理「不尋求連任」

邊界移民危機　美墨兩國總統下令採具體措施遏止

馬斯克2招！特斯拉股價狂漲34％　市值暴增逾1個英特爾

布林肯稱加薩人道處境好轉　促哈瑪斯接受休戰協議

秘魯巴士墜200公尺深谷！　至少23死畫面曝光

麥當勞薯條竟是葷又是素！　植物肉漢堡遲不推出原因曝光

美股收高146點！特斯拉飆紅逾15%　台積電ADR漲0.14%

英國緊縮移民政策　智庫籲大砍學生簽證獲官員支持

扮金剛去影城看《哥吉拉》　店員全程憋笑淡定回應XD

「拖下車再踹人」70歲翁現身 喊冤被擋：噸位比我大怎拉

美珠爆熱戀「正在錄《玩什麼好呢》」　劉在錫虧：今天不准招惹她XD

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

Toyz寫遺書「幫我照顧另一半」　入獄堅決告超哥：我不缺他的錢

李丹妃扶網看球賽險摔落　邊荷律快手抓回神救援！

樂天女神陳詩媛「認愛王齊麟」！　經紀人證實：很認真看待關係

距離捷運迴龍站100米！「仕偉第一綻」早鳥預約說明會吸引近千人到場

寶寶被媽咪用鼻子輕磨臉蛋　開啟「暈暈開關」露銷魂爽臉

大谷翔平揮出暴力一擊　192公里安打破個人紀錄

就差哈瑪斯點頭！　以哈停火協議擬分2階段進行

黃金週東京「台灣祭」熱鬧登場！　櫻花妹超愛這一味

席次未過半！　索羅門群島親中總理「不尋求連任」

邊界移民危機　美墨兩國總統下令採具體措施遏止

馬斯克2招！特斯拉股價狂漲34％　市值暴增逾1個英特爾

布林肯稱加薩人道處境好轉　促哈瑪斯接受休戰協議

秘魯巴士墜200公尺深谷！　至少23死畫面曝光

麥當勞薯條竟是葷又是素！　植物肉漢堡遲不推出原因曝光

美股收高146點！特斯拉飆紅逾15%　台積電ADR漲0.14%

英國緊縮移民政策　智庫籲大砍學生簽證獲官員支持

改款「新HONDA HR-V」運動款登場！外觀有感升級更帥、更殺

醫親測「長輩最愛清淡早餐」　驚喊：血糖漲翻天！

勞動節快樂嗎？　7成勞工隨時待命、82％勞工曾「無酬加班」

小孟老師／4月30日星座運勢　天蠍母羊財運好「股市獲利」

快訊／上班注意！　國1「5車追撞」

今晚全台變天！　明狂掉10℃

「輪值CEO」爆內鬥　鴻海3聲明曝目的

就差哈瑪斯點頭！　以哈停火協議擬分2階段進行

黃金週東京「台灣祭」熱鬧登場！　櫻花妹超愛這一味

胡瓜驚爆撂話4千萬向丁柔安提離婚　熊霓《綜藝大集合》被消失

客廳上演高清無碼「交疊69姿勢」　媽看監視器崩潰：沒一隻正常的

國際熱門新聞

前女友出軌…綠帽男23年後報復「睡了她女兒」

富豪遺囑100年後才給遺產　結局曝光

男只靠路上撿硬幣　7天搜集19萬「秒換新電視」

烏媒：美向俄盟友買81架戰機　1架不到2萬美元

日本電車癡漢「隔空性侵」避責　女偶像也受害

美股收高146點　台積電ADR漲0.14%

卡地亞標錯價想反悔　耳環42萬變426元

麥當勞薯條又葷又素　植物肉漢堡遲不推出原因曝光

馬斯克2招！特斯拉股價狂漲34％　市值暴增逾1個英特爾

英國王室首例！　愛丁堡公爵夫人訪問烏克蘭

北韓兄妹跨界訴訟　繼承南韓父4.4億元遺產

英國緊縮移民政策　智庫籲大砍學生簽證獲官員支持

人間蒸發10天！同事上山尋人剩「滿地肉塊」

恐怖植牙！牙醫用力過猛「螺絲釘捅穿頭骨」

更多熱門

相關新聞

布林肯稱加薩人道處境好轉　促哈瑪斯接受休戰協議

布林肯稱加薩人道處境好轉　促哈瑪斯接受休戰協議

美國國務卿布林肯今天表示，美國已看見加薩的人道處境明顯好轉，但警告這些仍然不夠，他矢言在本周稍晚施壓以色列官員採取更多行動。

大學挺巴示威狂燒　美警派狙擊手進入校園

大學挺巴示威狂燒　美警派狙擊手進入校園

反戰示威「大學淪戰場」！

反戰示威「大學淪戰場」！

以軍用波音產品　美大學：暫停接受捐款

以軍用波音產品　美大學：暫停接受捐款

以色列空襲拉法　毀3建築釀13人死亡

以色列空襲拉法　毀3建築釀13人死亡

關鍵字：

以色列哈瑪斯加薩走廊以巴衝突停火協議

讀者迴響

熱門新聞

麻豆文衡殿「數萬隻蜜蜂」湧入！香爐內爬行留字

前海龍蛙兵「直播尺度無極限」實戰2小時

快訊／19:43規模3.8地震　震央在台中！

明下午變天！勞動節「雷雨彈開炸」　周五起天氣回穩　

即／凌晨魔咒！花蓮近海發生規模4.7地震：有地鳴

前女友出軌…綠帽男23年後報復「睡了她女兒」

女大生私密處開刀！5實習男醫突闖進觀摩

TWICE志效新預告神似「子瑜道歉片」　粉絲罵爆公司

即／00:21花蓮近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

午後全台變天　明後「下最大」地區曝

營業16年！「台中頂級燒肉店」宣布熄燈

台中規模3.8地震　在地人：突然下沉

富豪遺囑100年後才給遺產　結局曝光

紅茶搭配「1食物」恐致癌！醫曝原因警告：嚴重會奪命

愛上180帥哥！肉食女脫衣勾頸　撲床喊：跟我做一次

更多

最夯影音

更多

扮金剛去影城看《哥吉拉》　店員全程憋笑淡定回應XD

「拖下車再踹人」70歲翁現身 喊冤被擋：噸位比我大怎拉

美珠爆熱戀「正在錄《玩什麼好呢》」　劉在錫虧：今天不准招惹她XD

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

Toyz寫遺書「幫我照顧另一半」　入獄堅決告超哥：我不缺他的錢

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面