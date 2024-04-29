美反戰示威「大學淪戰場」　警出動電擊槍、橡膠子彈逮捕師生

▲美國大學校園的反戰示威持續延燒，艾莫瑞大學的情況備受關注。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國大學校園的反戰示威持續延燒，已有至少50所院校參與，截至28日累計800多人被捕。其中，喬治亞州艾莫瑞大學（Emory University）的情勢備受關注，警方在短時間內，出動電擊槍與橡膠子彈逮捕示威者，甚至被一名教授形容「像是戰場一樣」。

《衛報》報導，在近幾周的數十場示威中，艾莫瑞大學可能是警察應對速度最快的一次，或許還是唯一對學生與教職員使用電擊槍、橡膠子彈、胡椒球彈的事件。警察在幾分鐘內逮捕了28人，其中20人是「艾莫瑞社區成員」，包括3名教職員，與數名來自多間學校的學生。

艾莫瑞大學英語及原住民研究教授凱梅（Emil’ Keme）表示，他抵達示威現場時，走過去看看發生什麼事，「警察立刻開始強迫人們離開。我感覺自己身處戰區，身邊都是警察與他們的武器、橡膠子彈。我們被推開。」他向警方大喊，「我是一名教授，我什麼也沒做」，卻仍被推到人行道上，依據行為不當的輕罪指控，以跪姿被捕。

儘管艾莫瑞與大多數人都在2天內獲釋，但仍深受影響，「這是非常創傷的……大學應該是思想、對話與言論自由的地方。所有這一切都崩潰了。」

哲學系教授哈弗（Lynne Huffer）表示，她當時試圖跟一名被捕學生談話，卻被警方用裝滿橡膠子彈的長槍指著額頭。她直言，自己「不再感到安全，不會再回到校園，並且將跟律師談談」。

生物醫學工程系的博士生羅伊（J Wroe）下課後前往抗議現場，卻在「抵達90秒內就被抓住，並且逮捕了」。他遭5名警察推倒在地、抓住四肢，被綁在雙手的束帶勒太緊，2天後右手大拇指都還沒有恢復知覺。

不過，校方強硬報警驅離，反而吸引更多人抵達現場示威，直到午夜時分，警察再度抵達校園，在短暫對峙後，示威者才同意離開。

喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）對此發布聲明，「喬治亞州的大學校園……永遠不會成為那些宣揚恐怖主義與極端主義、威脅學生安全的人的避風港。」被問及是否指涉艾莫瑞學生是恐怖份子時，他的發言人道格拉斯（Garrison Douglas）說，州長指的是其他校園的示威人士，「這種活動在喬治亞州是無法被容忍的。」

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