大學挺巴示威狂燒　美警傳「派狙擊手」入校園！網炸鍋

▲網傳俄亥俄州立大學和印第安納大學竟出現了可能用來對付學生的狙擊手,引發軒然大波。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

巴以衝突引發的抗議浪潮持續在美國大學校園蔓延,哥倫比亞、耶魯、紐約大學等校近日紛紛傳出有學生舉辦支持巴勒斯坦的示威活動,逼得校方不得不要求警方介入調停。最近,網上有傳言聲稱,俄亥俄州立大學和印第安納大學竟出現了狙擊手,引發軒然大波。

美國事實查核網站Snopes指出,4月26日,社群媒體X上自稱「專門報導美國各地重大事件」的帳號RAWSALERTS發文,聲稱有學生和抗議者在俄亥俄州立大學和印第安納大學伯明頓分校的屋頂上,發現有狙擊手的蹤影。

消息傳出後,不少人痛批當局不應出動狙擊手對付學生,「又要上演屠殺學生的戲碼了嗎?」、「這種行為令人憤慨」、「這就是政府唯一能做的嗎?」不過,也有人認為,當局派出狙擊手,可能是考量到安全原因,希望能防止任何潛在威脅或緊急情況。

#BREAKING: Snipers have been spotted on top of roofs at Ohio and Indiana universities as pro-Palestine protests causing a uproar #Ohio | #Indiana



As dozens of protests break out across the United States at numerous universities, students and protesters have reported… pic.twitter.com/q8kAj9KkJP