英國王室首例！　愛丁堡公爵夫人訪問烏克蘭

▲愛丁堡公爵夫人蘇菲訪烏克蘭，與第一夫人歐倫娜合影。（圖／路透）



文／中央社

白金漢宮今天表示，愛丁堡公爵夫人蘇菲正訪問烏克蘭，以表達對受戰爭影響的民眾及孩童的支持。她是俄羅斯2022年2月侵略烏克蘭以來，首位訪問烏克蘭的英國王室成員。

愛丁堡公爵夫人（Duchess of Edinburgh）蘇菲（Sophie）今早已會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及夫人歐倫娜．澤倫斯基（Olena Zelenska），轉達來自英王查爾斯三世（King Charles III）的訊息。

平民出身的蘇菲是愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）愛德華（Edward）的妻子；愛德華是已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）與夫婿菲立普親王（Prince Philip）最年幼的孩子。根據白金漢宮官網，愛德華目前繼位順序排第14。

59歲的蘇菲是應英國外交部請求而訪問烏克蘭。白金漢宮指出，蘇菲一向關懷在武裝衝突中的性暴力受害者，並為他們的權益發聲。

2019年3月在「國際婦女節」當天，蘇菲宣布將致力支持並推廣英國政府的「預防衝突局勢性暴力倡議」（PSVI）、以及聯合國的「婦女、和平與安全」（WPS）議程。

後續她訪問過科索沃、獅子山共和國、南蘇丹、剛果民主共和國、哥倫比亞、伊拉克等曾經或持續發生武裝衝突的國家地區，以提升各界的問題意識，並聽取性暴力倖存者的第一手證詞。

蘇菲是第一位訪問南蘇丹（2020年）、剛果民主共和國（2022年）、伊拉克首都巴格達（2023年）的英國王室成員。

她曾於2023年與愛德華一同在蘇格蘭愛丁堡與當地的烏克蘭和東歐社群會晤，其中包括在2022年2月俄烏戰爭爆發後，避居英國的烏克蘭民眾。

查爾斯三世同樣強力支持烏克蘭，並曾於2023年視導慰問在英國境內接受訓練的烏克蘭武裝部隊成員。