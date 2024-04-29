英國議員訪東非小國遭遣返　他怒批：中國恫嚇手段

▲ 英國保守黨國會議員勞頓（Tim Loughton）。（圖／翻攝自Facebook／Tim Loughton MP ）



記者張方瑀／綜合報導

英國保守黨國會議員勞頓（Tim Loughton）近日在飛抵東非國家吉布地（Djibouti）時遭拒絕入境，並被拘留7小時後遣返。他聲稱，自己在2021年批評中國被北京列入制裁名單後，吉布地是因為親中立場將他拘留遣返。

根據《衛報》報導，勞頓4月8日抵達吉布地進行24小時訪問，並準備會見英國大使，然而，他卻在機場被禁止入境，遭到拘留7個多小時後被告知立即遣返。勞頓試圖詢問原因，但卻無法得到答覆。

對於吉布地當局的行為，勞頓認為這是一種恫嚇，並強調這是他批評中國當局的「直接後果」。

勞頓進一步指出，中國至今已援助吉布地數十億美元，包括一座新體育場、醫院、價值10億美元的港口和一個設有製造和倉儲設施的自由貿易區，因此吉布地對中國的友好態度可能是他被拘留遣返的原因。

然而，中國大使館對此予以駁斥，稱勞頓的說法「毫無根據」，並指責他刻意捏造事實以抹黑中國、毒化中英關係。

中國2021年對包含勞頓在內共10名英國個人、4所機構宣布制裁，理由是相關個人與機構散布關於新疆人權侵害事件的虛假訊息。