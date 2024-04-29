好便宜！傳美國向俄盟友狂買81架戰機　平均1架不到2萬美元

▲傳美國向俄國盟友哈薩克購買81架老舊戰機。圖為搭載匕首高超音速導彈的MiG-31攔截機。（圖／俄新社）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭《基輔郵報》最近揭露，美國疑似向哈薩克購買了81架蘇聯時期的老舊戰機，且平均一架戰機花費不到2萬美元（約新台幣65萬元）。而哈薩克作為俄羅斯的歷史性盟友，如今正在努力提升國家軍事能力，並與西方國家進行更多接觸。

根據美媒Business Insider報導，哈薩克正在升級國防的空軍機隊，近期拍賣了117架蘇聯時代的戰機與轟炸機，包含米格-31攔截機（MiG-31）、米格-27（MiG-27）戰鬥轟炸機、米格-29（MiG-29）戰機和蘇愷-24（Su-24）轟炸機等1970年代到1980年代的飛機。

據《基輔郵報》指出，這117架飛機總共開價10億哈薩克坦吉，折合約226萬美元，平均一架戰機大約只要1萬9300美元（約新台幣63萬元）。報導引述烏克蘭Telegram頻道Insider UA消息稱，美國購買了其中的81架老舊、無法使用的戰機。

▲圖為俄羅斯MiG-29戰機。（圖／達志影像／美聯社）

美國購買哈薩克戰機的動機尚未披露，但《基輔郵報》認為，這些飛機可能會被用於烏克蘭戰場，因為這些與烏軍正在服役的飛機相似。報導稱，考量到烏克蘭仍仰賴蘇聯時代的軍備，這些飛機可能作為備用零件的來源，或是戰略性地部署在機場作為誘餌。

報導補充，哈薩克曾是蘇聯的一部分，與俄羅斯保持著密切關係，歷史上一直是俄羅斯最堅定的盟友，但自從俄軍入侵烏克蘭以來，兩國關係出現變化，哈薩克更傾向與西方結盟，引發了部分俄羅斯人的憤怒。

據《基輔郵報》分析，由於面臨俄國、中國、阿富汗和伊朗等鄰近國家的地緣政治挑戰，哈薩克正在努力升級軍力，並且從貿易、教育、環保和礦產供應方面的協議也能看出，哈薩克與西方國家增加接觸，關係日益深化的跡象，以及哈薩克正在逐漸脫離與莫斯科歷史聯繫的轉變。