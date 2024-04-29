日圓兌美元回穩　路透：日本央行「拋售美元」干預

▲日圓兌美元回穩。（圖／記者陳依旻攝）



記者張方瑀／綜合報導

日圓兌美元29日突然跳升，從稍早的160.245日圓高位，回升至155.01日圓。消息人士透露，主因是日本央行拋售美元、買進日圓。

根據《路透社》報導，在29日亞洲早盤交易中，日圓兌美元一度跌至160.245，創下34年新低；但在隨後的一小時單向交易中，日圓兌美元匯率回升至155.01日圓，目前穩定維持在155日圓。

貿易消息人士透露，主要原因是日本央行拋售美元、買進日圓；當被問及日本政府是否出手干預時，日本負責外匯事務的最高官員神田真人拒絕置評。

由於日本股市周一因黃金周連休而休市，《路透社》無法立即連繫財務省回應。

IG Group市場分析師西卡莫爾（Tony Sycamore）表示，「此舉具有日本央行實際干預匯市的所有特徵，而且在日本公共假日是干預匯市的最佳時機，這意味著美元/日圓流動性降低，日本央行的美元將受到更大衝擊。」

日本央行在2022年曾3次干預外匯市場，當時日幣跌至152日圓低點，創下32年最低紀錄，當時估計花費了高達9.2兆日圓進行干預；不過，當時日本財政部長鈴木俊一拒絕證實政府是否出手干預。

新加坡渣打銀行亞洲宏觀策略師Nicholas Chia同樣認為，今天的情況代表著當局干預，「如果美元兌日圓再次升至160，我們就能看到財務省採取更多行動，從某種意義上來說，160代表著日本的新底線。」