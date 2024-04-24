安倍派議員閃辭原因曝！認了包養嫩妹　愛找處女點「外送媛」

▲ 安倍派議員承認不甘寂寞包養嫩妹。（示意圖）

圖文／鏡週刊

現年49歲的日本執政黨自民黨眾議員、前防衛副大臣宮澤博行，在本月23日閃辭眾議員職務，外界傳出可能與女性緋聞有關，因此宮澤選擇辭職。今（24日）出刊的《週刊文春》證實，宮澤承認曾因耐不住寂寞，包養28歲嫩妹，週刊也爆出宮澤偏好找處女，更點「外送媛」到家中。

報導指出，宮澤博行是已婚男，與妻子共同養育1男2女等3名子女。不過就在2021年2月，當時日本政府因應新冠疫情發布「緊急事態宣言」，但宮澤仍在「交友咖啡店」認識了一名28歲女子，隨後宮澤更開始與該名女子同居。

宮澤承認，當時因為妻子不在身邊，寂寞難耐，於是當了「甜心爸爸」，包養這名嫩妹。據悉兩人住在月租15萬日圓（約新台幣3.1萬元）的公寓，相信租金、甚至是嫩妹新房的頭期款，都是宮澤在付錢。不過兩人同居1個月後，宮澤和嫩妹就結束這段關係。

▲ 宮澤博行。（翻自Livedoor.jp）

報導也提到，宮澤除了包養該名嫩妹，也熱中在交友網站上探尋處女，甚至還有「外送媛」夜中到府服務。

宮澤博行是眾議院比例代表東海選區選出的議員，當選4次，他曾任靜岡縣磐田市市議員，2012年眾議院選舉時首度當選眾議員。宮澤博行在自民黨內隸屬安倍派，曾擔任過防衛政務官，去年9月就任防衛副大臣，但後因政治獻金與回扣問題，同年12月辭去防衛副大臣職務。

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