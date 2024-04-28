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90%日本人贊成「女性天皇」！　最新民調曝：天皇無關性別

▲▼愛子公主參加大學畢業典禮。（圖／路透）

▲《共同社》最新民調指出，有90%受訪者贊成女性天皇，圖為愛子公主。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本《共同社》最新民調指出，有高達90%的受訪者支持由女性繼承皇位。此外，也有72%的受訪者對於現今皇位繼承的穩定性感到擔憂。而這份民調也顯示，日本社會對皇室繼承問題的觀念正逐漸改變。

日皇德仁即位將滿5年，目前皇位第一繼承人是德仁天皇的親弟秋篠宮文仁親王，而下一個世代的皇位繼承資格者卻只有17歲的悠仁親王。共同社針對皇位繼承議題進行全國郵寄民調。結果指出，有35%的受訪者認為應該即刻開始討論皇位繼承，僅26%認為該議題應該在未來慎重討論，19%認為應該根據悠仁親王的情況決定何時開始討論。

有90%受訪者贊同女性繼承皇位，其中有50%的受訪者認為，「天皇的角色與性別無關」。而在反對女性天皇的受訪者之中，有45%的人認為，「男性繼承皇位是日本文化的一部分」。

▲▼日本皇室悠仁親王。（圖／達志影像／美聯社）

▲悠仁親王為年輕世代的唯一皇位繼承人。（圖／達志影像／美聯社）

日本現行的皇室典範並未開放女性繼承皇位的可能，因此儘管德仁天皇的獨生女愛子公主已經成年，且社會上對於她可能成為女天皇的期待越來越高，但按照法律仍不得繼承皇位。

日本政府專家學者會議曾在2021年提出一份「穩定皇位繼承」的報告，但其中並未涉及皇位繼承的根本對策，包含開放女性繼位。而這也讓許多人對於日本皇位繼承問題的未來感到不安。

日本皇室內現今僅有3人具有皇位繼承資格，分別是58歲的秋篠宮文仁親王（德仁的弟弟）、17歲的悠仁親王（文仁的兒子）以及88歲的常陸宮正仁親王（德仁的叔叔）。其中，年輕一輩的繼承人只剩下悠仁親王。

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