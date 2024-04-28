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日本黃金週各地人潮爆滿！　東京膠囊旅館「一晚1.2萬日圓」

▲▼日本黃金週大阪道頓堀商圈。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本黃金週大阪道頓堀商圈。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

日本27日開始進入黃金週假期，包含東京豐洲市場、大阪道頓堀商圈在內等知名景點，全都擠滿觀光人潮，住宿價格也隨之飆漲，在東京新宿附近的膠囊旅館，一個床位的價錢居然飆漲到1萬2350日圓（約台幣2585元），一般商務飯店的平均價格也在一晚1.8萬日圓（約台幣3770元）左右。

▲▼日本黃金週東京豐洲市場。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本黃金週東京豐洲市場。（圖／達志影像／美聯社）

根據《共同社》報導，日本27日開始進入黃金週長假，儘管日幣貶值導致日本人出國旅遊意願低，但日本國際航線的搭乘人數仍比去年增加20％。此外，日本國內的各個觀光景點、車站和機場全都擠滿人潮，連帶影響住宿價格。

▲▼日本黃金週大阪道頓堀商圈。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本黃金週大阪道頓堀商圈。（圖／達志影像／美聯社）

日媒テレビ朝日系報導指出，住宿費用是黃金週旅行的一大開銷來源，尤其東京都內的住宿價格不斷上漲，就連以經濟實惠著稱的膠囊旅館價格也不再低廉。據了解，新宿都廳前的一間膠囊旅館，27日住一晚的費用居然高達1萬2350日圓。

▲▼日本黃金週東京羽田機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本黃金週東京羽田機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本黃金週中部國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本黃金週中部國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

膠囊旅館是很多小資族或學生族群的優先選擇，但近來也有很多歐美旅客是為了「體驗」而入住，間接拉抬了膠囊旅館的價格。來自法國的一家三口就說，「我住過飯店、商務旅館和民宿，現在想住一次膠囊旅館試試看。」

除了膠囊旅館外，東京都內商務飯店的費用平均達到一晚1.8萬日圓；2年前的費用為6000日圓（約台幣1256元），漲幅達3倍，而入住的旅客有7成都是外國人。來自英國的一對夫妻表示，他們住的飯店每晚要5萬日圓（約台幣1萬465元），這比平常漲了3成，但黃金周期間幾乎一房難求。

▲▼日本黃金週福岡國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本黃金週福岡國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本黃金週大阪環球影城。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本黃金週大阪環球影城。（圖／達志影像／美聯社）

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