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美國又有銀行倒閉！共和第一銀行遭接管　由富爾敦銀行接手

▲▼ 美國聯邦存款保險公司（FDIC）。（圖／達志影像／美聯社）

▲共和第一銀行成為美國今年第一間倒閉的銀行，賓州監管機構指定FDIC接管。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國聯邦存款保險公司（FDIC）26日表示，賓夕法尼亞州銀行及證券監管部門已勒令關閉「共和第一銀行」（Republic First Bank），成為全美國今年第一間倒閉的銀行。

CNN、路透等報導，FDIC聲明提到，賓州監管機構指定FDIC為接管人，為了保障存戶，FDIC已與富爾敦銀行（Fulton Bank）簽下協議，承擔所有存款及購買所有共和銀行資產。共和第一銀行在紐澤西州、賓夕法尼亞州、紐約州的32間分行最早周六或周一會以富爾敦銀行分行的名義重新開業，而在共和第一銀行有存款者將自動轉為富爾敦銀行儲戶。

共和第一銀行過去以Republic Bank名義展開業務，截至2024年1月31日，銀行總資產約為60億美元，存款總額約為40億美元，FDIC認為，相較其他方案，由富爾敦銀行收購會是最低成本的解決方案。FDIC估計，由於共和第一銀行倒閉，存款保險基金損失將達6.67億美元。

共和第一銀行是美國今年第一間倒閉的銀行，上一間是2023年11月3日倒閉的愛荷華州公民銀行（Citizens Bank）。

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