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布林肯訪中　學者：中美核心議題沒有取得突破

▲▼美國國務卿布林肯與中國大陸外長王毅的會晤26日上午正式展開。（圖／路透）

▲布林肯26日與王毅會晤，但學者認為雙方關心的核心議題並未取得突破。（圖／路透）

文／中央社記者張淑伶上海26日電

美國國務卿布林肯今天與中國外長王毅會談，並與國家主席習近平會面，中國外交部宣布中美達成5點共識。中國學者吳心伯表示，雙方關心的核心議題並沒有取得突破。

復旦大學國際問題研究院長兼美國研究中心主任吳心伯告訴中央社記者，這次布林肯（Antony Blinken）訪中最主要的成果，是中美確定將啟動中美人工智慧政府間對話，以及雙方將採取措施擴大兩國人文交流。

去年11月，美國總統拜登與習近平在舊金山會晤時，拜登提出人工智慧（AI）是需要共同關注的議題之一。布林肯今天結束訪中行程前在北京舉行記者會時表示，中美人工智慧政府間對話首次會議將於數週內舉行，雙方同意討論新興科技帶來的風險及安全關切，以及如何最好地管理它們。

吳心伯說，這次布林肯到訪，總體上就是雙方同意按照舊金山峰會達成的共識繼續推進中美關係，繼續對話、交流、在禁毒等領域的合作，但在雙方關心的核心議題上，沒有取得突破。

他說，中方關心的台灣議題、南海問題、美國對中加徵關稅與科技管制等，在這次布林肯訪中沒有突破；美國關心的俄烏衝突問題、減少中國向俄羅斯提供支持等議題，也沒有取得突破。

中國外交部今天公布的中美5點共識中，第5點是雙方就國際地區熱點問題保持協商，雙方特使加強溝通。

吳心伯說，從中方來說，處理中美關係應該是從舊金山峰會達成的共識往前推進，但是布林肯這次是想「提出新的議程」而且希望中國做出讓步，實際上他也沒有達成目標。

另有不具名的國際關係學者表示，中美保持對話與溝通是好事，但雙方基本立場早如同楚河漢界，這種對話「更類似最後通牒」，如果沒有非常魄力和非常舉措，新冷戰已成定局。

他說，美國財長葉倫（Janet Yellen）和國務卿布林肯接連訪中，習近平這次特別會見布林肯並肯定中美關係進展等，這些都表明中美雙方在全力博弈的同時，也都想管理危機，「不至於破局」。

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