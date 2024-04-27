19歲辣妹裙子太短！陰毛屁股蛋全看光　阿姨暴怒當眾扯下飆罵

▲洛倫佐因不滿少女的穿著過於清涼，竟當眾扯下了對方的迷你裙。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

美國48歲女子洛倫佐（Ida Ann Lorenzo）因到餐廳用餐時，疑似看不慣附近少女穿著過於火辣，居然當眾扯下了對方的迷你裙，而被控性騷擾，並短暫入獄。現場的影片在網上曝光後，瞬間吸引了逾200萬人觀看，事件也引發社會廣泛關注和討論。

綜合美媒ABC4與《紐約郵報》報導，4月20日，自稱是猶他州政府公務員的洛倫佐，在聖喬治（St. George）的Sakura日式牛排館裡，遇到了一名穿著火辣的19歲少女。

據警方轉述，洛倫佐聲稱這名少女將迷你裙「撩到了陰部與臀部上方」，導致屁股蛋與陰毛外露，讓她十分看不過眼，所以才出言要求少女改善，之後更打電話報警，控訴年輕女生太過暴露。

@ccsnowwww Last one got taken down, Heres the storytime until i can get original renewed. Report has been filed original sound - cc snow

洛倫佐與少女對峙期間，因為情緒過度激動，竟伸手直接扯下了少女的迷你裙，引發少女與同伴的不滿，大聲要求洛倫佐不要觸碰她們。

少女隨後向到場警方控訴，洛倫佐在沒有任何警告的情況下，突然從背後接近她，並在觸碰她的臀部後，拉扯她的裙子，讓她感到「震驚」與「被侵犯」，而洛倫佐則反駁，自己是因為要求對方改善不被理會，才會自己出手，還強調自己「只碰到了裙子，沒有碰觸到身體」。

儘管雙方對洛倫佐是否碰觸到少女的身體一事各執一詞，但警方依舊判定，洛倫佐拉扯少女裙子的行為已達到性騷擾的犯罪要件，而將其關押至看守所。洛倫佐於4月24日短暫入獄，目前已經出獄。