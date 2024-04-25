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差38歲！9歲女喝喜酒「長大嫁給當年新郎」　她生孩子喊：很幸福

【41J肉聲】蘿莉奇幻緣分！她9歲參加親戚婚禮跟新郎合影　11年後嫁給同一位新郎

▲9歲女童長大後嫁給當年婚禮上的新郎，兩人已有一名孩子。（翻自tribunnews.com）

圖文／鏡週刊

人的緣分真的是不可思議！印尼一名24歲人妻法迪雅（Renata Fadia）近日分享自己的愛情故事，她表示在她9歲時，參加過一場親戚的婚禮，並跟當時的新郎與新娘一起合影，沒想到11年後，她竟然嫁給了當年的新郎！

法迪雅最近在TikTok上分享自己的婚姻故事，引發許多網友關注。法迪雅說，她在9歲時參加過一場親戚的婚禮，最後還和新人合影，照片中有她和家人，以及新郎新娘。不過就在11年後，法迪雅在因緣際會下，於2020年和這位「新郎」結成連理，兩人目前還生下一名孩子。

【41J肉聲】蘿莉奇幻緣分！她9歲參加親戚婚禮跟新郎合影　11年後嫁給同一位新郎

▲當年9歲的法迪雅參加親戚的婚禮，11年後「新郎」成為她的「新郎」。（翻自tribunnews.com）

法迪雅說，照片中的「新郎與新娘」，其實在結婚後沒多久，就感情破裂，兩人分居已久。之後「新郎」再婚，對象就是當年照片中的9歲女孩法迪雅，據悉兩人年齡相差38歲，但法迪雅說，現在她覺得很幸福。

【41J肉聲】蘿莉奇幻緣分！她9歲參加親戚婚禮跟新郎合影　11年後嫁給同一位新郎

▲現在的法迪雅感到很幸福。（翻自tribunnews.com）

而網友們看到這則消息後，也紛紛直呼：「我希望這不是因為為了流量，而編出來的故事！」、「這緣分太妙了。」、「感覺男方的臉是老起來放？以前看起來很老，現在看起來也一樣老XD」

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