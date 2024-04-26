卡車載「1噸榴槤」爆胎翻覆！滿地榴槤臭翻天　恐怖畫面曝

▲滿地都是榴槤，工作人員連忙將無損的榴槤挑出。（圖／翻攝自khaosod，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國一輛裝滿整車榴槤的小貨車發生翻覆事故，導致全車的榴槤瞬間掉落在馬路上，還有部分榴槤因劇烈撞擊毀損，現場滿是榴槤臭味。而一旁民宅的監視器也拍下貨車翻車的瞬間，附近民眾則表示，事故地點8天前也曾有一輛載著蝦子的貨車在此翻覆。

根據khaosod報導，達叻府警察25日下午5點44分接獲通報稱，一輛滿載榴槤的小貨車在路上翻覆，警方和救援人員隨即趕往現場。

事故車輛載有約1噸重的金枕頭榴槤，26歲司機表示，當時他載著榴槤要從尖竹汶府前往達叻府，將貨物送往當地的榴槤市場，沒想到快到目的地時，卻在路上發生車禍。警方指出，小貨車翻覆在路中間，而車上1噸的榴槤則散落一地。

事故車輛的車輪明顯爆裂，疑似是因為爆胎才會翻覆。所幸26歲駕駛並未受傷。根據調查，爆裂的輪胎是右前輪。駕駛表示，雖然發生車禍，但好險自己沒有受傷，事後已經第一時間通知榴槤市場的人來協助清理散落的榴槤，並將完好的榴槤挑出，以便進行後續販售。

當地民眾則表示，該路段8天前才發生類似意外，一輛滿載蝦子的貨車經過同一地點時，也發生了翻車事故，而2起事故都被附近民宅的監視器錄下。