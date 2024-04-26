顧客訂花束堅持「花到付款」　老闆親送一看落淚：一輩子不會忘

▲花店老闆接到一筆客戶訂單，堅持要「花到付款」，沒想到背後藏著一個令人落淚的故事。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

一名馬來西亞花店老闆，近日接到一名客戶訂單，但表示自己無法提前匯款，所以堅持要「花到付款」。店家過去接到不少這類「花到付款」的詐騙，因此拒絕了對方的要求。不過，該名客戶仍然鍥而不捨打來，花店老闆的丈夫又願意陪她走一趟，於是接下了這筆訂單。而當她帶著花束送達客戶的家中，看到的景象讓她不禁鼻酸。

一名在馬來西亞柔佛州新山市開業的花店老闆，25日深夜在臉書發文，分享她當日接到一筆印象深刻的生意。她表示自己當天接到一名uncle（馬來西亞口語，對中老年男性的稱呼）打電話來要訂生日花束送給老婆。兩人溝通許久，老先生也選好了花束，沒想到對方表示自己無法到銀行匯款，60多歲的人也不太會用手機轉帳，希望能將花束送到家再用現金付款。

花店老闆一開始有些為難，因為她的花店並沒有提供這類貨到付款的服務。一方面是過去試過提供貨到付款的服務，卻遇到很多惡作劇詐騙，另一方面是現在送花的司機表示不願協助收錢，以免產生糾紛，因此拒絕了這位客戶的要求，請他去其他花店看看。

不過這名老先生鍥而不捨連打三通電話，最後還詢問店家地址，表示自己會叫車親自來取花。花店老闆意識到對方不太像是惡作劇，恰巧這時她與丈夫在外面吃飯，丈夫在旁聽到這通電話，表示自己可以開車陪太太跑一趟，於是夫妻倆就帶上花束，朝老先生的家出發。

到了老先生家，老闆有些疑惑，因為沒有看見這名老先生，只有他過生日的太太滿臉笑容地在門口迎接。她把花送進老先生家中，才發現老先生已經不良於行，也難怪無法前往銀行匯款。而老先生向老闆誠摯地表示謝意，並告訴她自己的健康狀況「不太OK」，這束花應該是他最後一次送老婆花了，而一旁老先生的妻子也始終笑容以對。

老闆當下不知所措，只知道一直重複「開心就好、開心就好」，轉身出門上車之後，立刻哭著將老先生與妻子的故事告訴了在車上等待的丈夫。她還感慨：「幸好，我老公剛好有空；幸好，今天最後有接下這位uncle的單。」並與親友分享：「我想這一幕我一輩子都不會忘。」

這則貼文在網路上發酵，引起大批網友關注，網友紛紛表示，「希望這位uncle還有很多次的訂單」、「謝謝你幫uncle完成心願」、「『這是他最後一次老婆花了』……看到這句真的哭出來！」，也有人稱讚老闆的丈夫：「你的先生是你的守護天使。他的一句話點亮你的思路。祝福你們！」還有人感嘆老先生的心願差點就無法完成：「都是騙子害了這些老人家，不懂匯款也要被當成騙子。」

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