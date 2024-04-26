　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

顧客訂花束堅持「花到付款」　老闆親送一看落淚：一輩子不會忘

難搞顧客訂花束堅持「花到付款」　老闆親送發現背後洋蔥超大顆

▲花店老闆接到一筆客戶訂單，堅持要「花到付款」，沒想到背後藏著一個令人落淚的故事。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

一名馬來西亞花店老闆，近日接到一名客戶訂單，但表示自己無法提前匯款，所以堅持要「花到付款」。店家過去接到不少這類「花到付款」的詐騙，因此拒絕了對方的要求。不過，該名客戶仍然鍥而不捨打來，花店老闆的丈夫又願意陪她走一趟，於是接下了這筆訂單。而當她帶著花束送達客戶的家中，看到的景象讓她不禁鼻酸。

一名在馬來西亞柔佛州新山市開業的花店老闆，25日深夜在臉書發文，分享她當日接到一筆印象深刻的生意。她表示自己當天接到一名uncle（馬來西亞口語，對中老年男性的稱呼）打電話來要訂生日花束送給老婆。兩人溝通許久，老先生也選好了花束，沒想到對方表示自己無法到銀行匯款，60多歲的人也不太會用手機轉帳，希望能將花束送到家再用現金付款。

花店老闆一開始有些為難，因為她的花店並沒有提供這類貨到付款的服務。一方面是過去試過提供貨到付款的服務，卻遇到很多惡作劇詐騙，另一方面是現在送花的司機表示不願協助收錢，以免產生糾紛，因此拒絕了這位客戶的要求，請他去其他花店看看。

不過這名老先生鍥而不捨連打三通電話，最後還詢問店家地址，表示自己會叫車親自來取花。花店老闆意識到對方不太像是惡作劇，恰巧這時她與丈夫在外面吃飯，丈夫在旁聽到這通電話，表示自己可以開車陪太太跑一趟，於是夫妻倆就帶上花束，朝老先生的家出發。

到了老先生家，老闆有些疑惑，因為沒有看見這名老先生，只有他過生日的太太滿臉笑容地在門口迎接。她把花送進老先生家中，才發現老先生已經不良於行，也難怪無法前往銀行匯款。而老先生向老闆誠摯地表示謝意，並告訴她自己的健康狀況「不太OK」，這束花應該是他最後一次送老婆花了，而一旁老先生的妻子也始終笑容以對。

老闆當下不知所措，只知道一直重複「開心就好、開心就好」，轉身出門上車之後，立刻哭著將老先生與妻子的故事告訴了在車上等待的丈夫。她還感慨：「幸好，我老公剛好有空；幸好，今天最後有接下這位uncle的單。」並與親友分享：「我想這一幕我一輩子都不會忘。」

這則貼文在網路上發酵，引起大批網友關注，網友紛紛表示，「希望這位uncle還有很多次的訂單」、「謝謝你幫uncle完成心願」、「『這是他最後一次老婆花了』……看到這句真的哭出來！」，也有人稱讚老闆的丈夫：「你的先生是你的守護天使。他的一句話點亮你的思路。祝福你們！」還有人感嘆老先生的心願差點就無法完成：「都是騙子害了這些老人家，不懂匯款也要被當成騙子。」

延伸閱讀
北市中階警官爆「長期性侵女兒」！市警局回應了　基層怒：並不意外
7寶媽「訕笑資源班」再道歉：請原諒我的無知與傲慢！　雞排妹：把錯推給兒
網購最新詐騙手法！賣家接受退貨「未拆封」商品裡竟全是紙片：差點轉賣

ET快訊
30cm鋼筋插紅土球迷氣炸！出動透地雷達　澄清湖棒球場全面檢
找7寶媽業配　「讀書共和國」社長道歉了！
劇烈降雨再一波！　下周變天「雨襲全台」
收回中國畢業生offer！特斯拉裁員災情不斷
又傳恐怖虐童　小孩被師摔壓！家長看監視器心碎
快訊／國3嚴重事故！傷亡不明　回堵5K紫爆
獨／獸父警噁爛語錄曝！把女警當色聊機器人：我半年沒碰太太
7寶媽訕笑資源班！13家廠商切割一次看　網列合作清單怒喊抵制

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

極端氣候衝擊！全球葡萄酒收成62年來最差　澳洲產量少26%

失蹤百年！奧地利畫家遺作《利瑟小姐肖像》10億天價成交

淫男多次性侵14歲少女致孕　美法官重判50年還要「物理閹割」

烏克蘭內閣涉貪第一人！　農業部長涉非法收購2億元國有土地被捕

日本正露丸「成分不足」竄改記錄照出貨！　勒令停業23天

越南再揪「張美蘭第二」富商貪腐！　飲料大亨詐欺1兆遭判關8年

顧客訂花束堅持「花到付款」　老闆親送一看落淚：一輩子不會忘

OnlyFans色情網美宣布「25歲退休」！粉絲心碎　曝改行主因

美英18國聯合呼籲釋放人質　哈瑪斯：巴勒斯坦建國換和平

金正恩視察多管火箭試射　軍事紀念日喊話「栽培更多指揮官」

台體大守護神搶救3天過世　隊友悲痛淚：盼他好走...

小黑羊疑遭棄原地癡等媽　師帶回校養還取名「肉爐」

李芷婷「無罩激凸」入鏡！被勸遮…認了不舒服：這是正常生理現象

宜蘭華廈變「比薩斜塔」　住戶控建商保麗龍撐牆

出國拍夜景相機卻沒記憶卡　男意外帶到遊戲片超崩潰XD

被學生考4／17什麼日子 老師聽回答爆魔性笑聲

周杰倫演唱會發現粉絲淋雨　當場送名牌外套：穿起來！

小四男童街上撿到20萬現金　失主致謝大讚「小孩教得好」

現場畫面曝光！落軌男雙手抱胸　「躺版式軌道中間」保住一命

小禎為愛女停工1個月　50萬遊學費「李進良買單！」

極端氣候衝擊！全球葡萄酒收成62年來最差　澳洲產量少26%

失蹤百年！奧地利畫家遺作《利瑟小姐肖像》10億天價成交

淫男多次性侵14歲少女致孕　美法官重判50年還要「物理閹割」

烏克蘭內閣涉貪第一人！　農業部長涉非法收購2億元國有土地被捕

日本正露丸「成分不足」竄改記錄照出貨！　勒令停業23天

越南再揪「張美蘭第二」富商貪腐！　飲料大亨詐欺1兆遭判關8年

顧客訂花束堅持「花到付款」　老闆親送一看落淚：一輩子不會忘

OnlyFans色情網美宣布「25歲退休」！粉絲心碎　曝改行主因

美英18國聯合呼籲釋放人質　哈瑪斯：巴勒斯坦建國換和平

金正恩視察多管火箭試射　軍事紀念日喊話「栽培更多指揮官」

陸軍內鬼勾土方業者！軍營慘變垃圾場　遭濫倒3.8萬噸廢棄物

極端氣候衝擊！全球葡萄酒收成62年來最差　澳洲產量少26%

陳昭姿稱性平提案太針對　范雲：請問何時提案才不針對？

香山建設大步邁進　香山綜合運動場風雨球場五月開工

家屬報案「醫師山區失蹤」背包竟在賞鯨船上　失蹤關鍵時序曝光

洪總回桃園直說「變漂亮了」！強調天氣、連敗都是選手的養分

中正大學攜手台塑集團 　打造碳纖維無人機

失蹤百年！奧地利畫家遺作《利瑟小姐肖像》10億天價成交

粉專臉書盜照酸桃園棒球場「積水」　村長秀現況打臉：又翻車了

「讀書共和國」社長道歉了！坦言找7寶媽業配「沒慎選合作對象」

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

國際熱門新聞

皮開肉綻！印尼4男女婚外性行為「遭鞭刑20下」

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

黃仁勳親交付　OpenAI收全球第一台DGX H200

她喝咖啡休克進ICU　開蓋見小蟲亂爬

美國GDP爆冷　美股道瓊收黑375點

富士山絕美拍照點恐消失　居民怒架黑網

美軍高層：中國提升太空戰力瞄準台灣

努力工作就有錢？富翁挑戰年賺3000萬結局曝

女騎車Apple Watch突「警報大響」　結局救了她一命

英王查爾斯授予凱特王妃「歷史性王室頭銜」

五角大廈：雷神將支援台灣F-16新引擎技術

間諜風波　德駐中大使稱受北京召見

日本鏟屎官：「這6種人」不適合養貓

日本十字焦屍身分曝！華裔餐飲大亨遭報復

更多熱門

相關新聞

83年歷史「帝冠高雄車站」耐震7級不倒關鍵曝光

83年歷史「帝冠高雄車站」耐震7級不倒關鍵曝光

近日地震頻頻，高雄擁有83年歷史的帝冠車站如何避震，讓外界相當好奇。粉專《高雄新車頭》指出，38處基腳安裝經國家地震工程研究中心檢測合格的隔震元件，讓帝冠車站達到地震震度7級不倒的耐震程度。

卡車載「1噸榴槤」爆胎翻覆！滿地榴槤臭翻天

卡車載「1噸榴槤」爆胎翻覆！滿地榴槤臭翻天

屍體倒栽蔥！泰男離奇「陳屍水井」

屍體倒栽蔥！泰男離奇「陳屍水井」

蝦皮最新詐騙！賣家收退貨「商品被調包」變紙板

蝦皮最新詐騙！賣家收退貨「商品被調包」變紙板

努力工作就有錢？富翁挑戰年賺3000萬結局曝

努力工作就有錢？富翁挑戰年賺3000萬結局曝

關鍵字：

花店花束東南亞要聞周刊王

讀者迴響

熱門新聞

7寶媽道歉仍遭抵制　9廠商拒絕合作

藥單印「媽媽是婊子」！兇手竟是藥劑師

鄭靚歆舉辦同志婚禮「誓詞全場落淚」

「沒穿內衣」士林菜市場賣水果！

開發地震速報App未獲授權　高三生道歉：會盡快與氣象署簽約

看7寶媽氣到發抖　她曝「女兒唸6年資源班」

「無頭貨櫃」掉國道害1命　新竹物流惡劣司機竟落跑

女大生租房肉償！房東要求每月16次：跟朋友輪流睡

網紅疑恥笑資源班遭炎上！業配廠商秒切割

7寶媽急刪道歉片！　蕭彤雯痛批林叨囝仔

快訊／林叨囝仔7寶媽道歉：教育會改進

驚悚瞬間曝光！郵差遭路樹砸死　家人哭到昏厥

快訊／新竹物流貨櫃奪命！警3km外尋獲肇事車

捲捲薯條賣2天就完售！麥當勞回應

金靖「跳過認愛」無預警宣佈懷孕　原因引網狂讚：好酷

更多

最夯影音

更多

台體大守護神搶救3天過世　隊友悲痛淚：盼他好走...

小黑羊疑遭棄原地癡等媽　師帶回校養還取名「肉爐」

李芷婷「無罩激凸」入鏡！被勸遮…認了不舒服：這是正常生理現象

宜蘭華廈變「比薩斜塔」　住戶控建商保麗龍撐牆

出國拍夜景相機卻沒記憶卡　男意外帶到遊戲片超崩潰XD

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面