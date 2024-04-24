美通過法案限期字節跳動撤資　TikTok動向一次看

▲TikTok在美國又面臨封殺命運。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社華盛頓23日綜合外電報導

美國聯邦參議院今天通過法案，給予熱門短影音平台TikTok的中國母公司「字節跳動」（ByteDance）約9個月的時間出售在美國的資產，否則TikTok將面臨在全美遭封殺命運。

眾議院和參議院相繼表決通過後，總統拜登表示他明天會將法案簽署成為法律。以下是路透社整理出TikTok接下來可能面臨的情況。

270天期限倒數開始

一旦拜登簽署法案，270天期限倒數便隨之展開，字節跳動必須在這段期間出售TikTok。如果在9個月期限將至時，字節跳動似乎已接近撤資完成，總統將可授權額外90天時間讓相關協議得以敲定。

若法案如外界預期在本週簽署成法，270天期限約莫會在下任美國總統明年1月20日就職日前後到期，屆時給予額外3個月寬限期的決定權會握在現任總統拜登或前總統川普手上。如無意外，民主黨籍的拜登將在今年11月總統大選對決共和黨籍的川普。

TikTok可能興訟

一旦法案簽署成法，TikTok預料將興訟以求喊卡，TikTok的律師團隊應該也會向法院聲請臨時禁制令。

TikTok希望能藉由禁制令阻止新法執行，讓TikTok對這項法律的合憲性全面提出挑戰的案件能繼續進行；相關法院程序不太可能在年底前完成。

如果TikTok成功從法院取得臨時禁制令，被迫出售的程序將暫停，可能會給予TikTok更多時間在美國自由運作。

2020年8月，時任總統的川普尋求封殺TikTok和中國騰訊公司旗下的WeChat，但遭法院擋下。2021年6月，拜登撤銷川普時代一系列尋求禁止下載WeChat和TikTok的行政命令。

TikTok應用程式是否會出現變化？

TikTok應用程式從現在到明年前4個月撤資結束期間，應該不會對美國1.7億名用戶做出改變。

中國政府後續可能舉措為何？

中國有技術出口管制，專家指出，TikTok的推薦演算法應該會納入其中，這意味著北京當局對字節跳動可否出售或授權TikTok最有價值的功能握有決定權。