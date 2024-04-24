洛杉磯地鐵隨機殺人！女下車突遭「刀捅喉嚨」爆血亡　乘客全嚇壞

▲ 諾登在車上攻擊準備下車的女乘客，導致對方傷重死亡。（圖／翻攝自LAPD、GoFundMe）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州洛杉磯一處地鐵站22日發生隨機殺人案，一名女子凌晨在車廂上突遭一名男子持刀刺傷喉嚨，送醫後仍因傷重宣告不治，犯嫌則於逃逸半小時後落網。

綜合《紐約郵報》等美媒，洛杉磯警察局表示，一名女子22日凌晨5點搭乘地鐵，在列車進到環球市站（Universal City Station）準備下車時，卻遭45歲男子諾登（Elliot Tramel Nowden）持刀刺傷喉嚨，當場血流如注，令車廂上目睹經過的通勤民眾飽受驚嚇。

諾登犯案後逃離車站，受害女子則被送往當地醫院，搶救後仍因傷重宣告不治。案發約半小時後，在北好萊塢巡邏的員警發現符合諾登特徵的男性，將他帶走問話，綜合目擊者陳述等證據將他起訴，保釋金200萬美元。且警方聲明指出，「調查人員確信，還有其他未通報的諾登犯行受害者」，呼籲受害者挺身而出。

死者家屬在GoFundMe為她募款，稱她是來自尼加拉瓜的阿勞茲（Mirna Soza Arauz），擁有3名子女和4名孫子女。家人希望為她伸張正義的同時，也盼望能透過募資讓她回到家鄉下葬。

根據《洛杉磯時報》，洛杉磯地鐵凶殺案近年有所增加，從2019年的0起增至去年的6起，不過乘客人數也在上升。而這起命案當天由於是世界地球日，地鐵及公車皆為免費。