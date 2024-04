擔心川普又當選！　麻生太郎赴美會面「相談1小時」

▲日本前首相麻生太郎赴美與前總統川普會面。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

日本前首相、自民黨副黨魁麻生太郎正在美國紐約訪問,並於23日晚間與美國前總統川普會面,兩人相談約1小時。外媒指出,日本當局近來一直試圖與川普建立關係,避免川普11月若再度勝選,可能會重新採取保護主義的貿易措施,損害日本經濟。

根據《路透社》報導,麻生23日晚間進入位於曼哈頓的川普大廈(Trump Tower),並與川普進行約1小時的會談。川普在迎接麻生時表示,「他(麻生)在日本內外都是一位備受尊敬的人,我很喜歡他,我是透過我們的好朋友安倍晉三認識的。」

麻生是安倍政府時期的副首相,安倍在擔任首相期間與川普建立了密切的關係。日本共同社先前曾報導,麻生此行是為了因應川普可能於11月大選後再度入主白宮,希望藉著會面建立關係。

路透社指出,日本一直試圖在11月5日美國總統大選前,與川普身邊的人建立起關係,這反映出日方擔心,若川普再度勝選,很可能會重新採取保護主義的貿易措施,或採取其他可能損害日本經濟、影響日美防務的措施。

日本外相上川洋子23日在記者會中表示,麻生訪美屬於議員的個人活動,「政府沒有參與。」

