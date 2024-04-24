擔心川普又當選！　麻生太郎赴美會面「相談1小時」

▲日本前首相麻生太郎赴美與前總統川普會面。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本前首相、自民黨副黨魁麻生太郎正在美國紐約訪問，並於23日晚間與美國前總統川普會面，兩人相談約1小時。外媒指出，日本當局近來一直試圖與川普建立關係，避免川普11月若再度勝選，可能會重新採取保護主義的貿易措施，損害日本經濟。

根據《路透社》報導，麻生23日晚間進入位於曼哈頓的川普大廈（Trump Tower），並與川普進行約1小時的會談。川普在迎接麻生時表示，「他（麻生）在日本內外都是一位備受尊敬的人，我很喜歡他，我是透過我們的好朋友安倍晉三認識的。」

麻生是安倍政府時期的副首相，安倍在擔任首相期間與川普建立了密切的關係。日本共同社先前曾報導，麻生此行是為了因應川普可能於11月大選後再度入主白宮，希望藉著會面建立關係。

路透社指出，日本一直試圖在11月5日美國總統大選前，與川普身邊的人建立起關係，這反映出日方擔心，若川普再度勝選，很可能會重新採取保護主義的貿易措施，或採取其他可能損害日本經濟、影響日美防務的措施。

日本外相上川洋子23日在記者會中表示，麻生訪美屬於議員的個人活動，「政府沒有參與。」