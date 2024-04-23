勿輕忽台灣飛彈攔截能力！以色列鐵穹系統發威　中國擔憂導彈無用

▲陸軍首度以「陸射劍二防空飛彈」進行實彈射擊，同時進行刺針飛彈雙聯裝與復仇者系統實彈射擊訓練。（圖／軍聞社）

記者羅翊宬／編譯

伊朗於當地時間13日深夜向以色列發射300多枚彈道飛彈與巡弋飛彈、派出逾百架自爆無人機，不過99%遭到美國、英國等聯軍和以色列的鐵穹防空系統成功攔截。此後，一直受北京當局文攻武嚇的台灣信心大增，認為只要靠美國與日本協助，一定能攔截中國飛彈；至於中國內部則掀起「導彈無用論」。

韓媒《朝鮮日報》精通中文的特派員、東北亞研究所所長崔佑植（音譯）撰文分析，當以色列示範如何靠盟友間合作和防空系統成功攔截伊朗攻擊後，數十年面臨武統威脅的台灣應如何從中記取教訓，自從以色列成功攔截伊朗攻擊，台灣便於屏東縣海域進行陸劍二防空飛彈系統實彈試射，可擊落敵軍戰機、直升機、無人機。

崔佑植在內文提到台灣長年面臨來自對岸的軍事威脅，包括中國人民解放軍針對台灣部署短程彈道飛彈「東風-15」等1500多枚飛彈，一旦兩岸爆發戰爭，則中國可以採取「先發制人」戰術重挫台灣抵抗的意志；不過，隨著以色列的成功，證明中國不可以輕敵，且恐怕得再重新改變戰術。

▲以色列鐵穹系統攔截了哈瑪斯發射的火箭彈。（圖／路透）

崔佑植首先提到以色列如何成功。在伊朗發射飛彈攻擊時，第一階段先由美國、英國、法國等聯軍攔截伊朗的導彈和無人機，第二階段則由約旦擊落通過自家領土的伊朗導彈與無人機，第三階段則由以色列境內的鐵穹防空系統進行攔截，最後只有5枚擊中以色列領土。

崔佑植認為，其實台灣也部署非常優秀的防空系統，包括用來攔截敵軍短程彈道飛彈、號稱「台灣版薩德」的天弓三型防空飛彈以及愛國者三型防空飛彈，將攔截高度從45公里提升至70公里，且也研發出可用來攔截中國極超音速飛彈東風-17型的天弓三型改良款，今年投入量產。

他也提到，台灣為了建構更加完善的防空系統，目前正與美國協商各種軍購事宜，因應中國解放軍從各種不同高度進行的飛彈射擊。

▲央視公開一批火箭軍戰略導彈部隊的演練情況，罕見出現10枚東風-21C導彈戰備值班畫面。（圖／翻攝自央視）

崔佑植分析，利用中遠程彈道飛彈進行先發制人的攻擊戰術其實源自於二戰時的納粹德國，為的就是以低成本提升空中戰力，應付處於空優的美英聯軍，冷戰時舊蘇聯和現在的中國、伊朗承繼這種攻擊戰術，俄軍在一開始侵略烏克蘭時就曾發射大量彈道與巡弋飛彈。

然而畢竟以色列的空中防禦系統相較烏克蘭完善許多，因此伊朗所發射的彈道飛彈瞬間淪為廢鐵。上海國防戰略研究所副所長趙楚向台灣《中央社》表示，「從此次伊朗攻擊和俄烏戰爭來看，極超音速飛彈無法發揮預期成效，反而美國的飛彈防禦網相當具有效率，也因此中國恐怕必須得花費數年時間改變戰略。」

不過，崔佑植也在文末點出伊朗面臨以色列，以及台灣面臨中國的不同之處。伊朗距離以色列有1000多公里，然而中國與台灣卻只相隔180公里，加上伊朗和中國也存在軍事實力差距，中國所部署的對台飛彈1500枚是伊朗所發射300枚的五倍，且中國也會以必勝的決心加強攻擊，也因此台灣必須和美國、日本合作，完備防空系統。