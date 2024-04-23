加薩醫院亂葬崗「挖出近300具遺體」　手腳綁住疑遭處決

▲2023年11月，以色列空襲納賽爾醫院周遭之後，人們替罹難家庭挖墳。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

以色列國防軍（IDF）7日撤出加薩南部的汗尤尼斯（Khan Younis），如今加薩民防單位卻於22日表示，當地納塞爾醫療中心（Nasser Medical Complex）的亂葬崗裡，已經發現將近300具遺體，還在現場發現處決跡象。

汗尤尼斯民防單位負責人蘇萊曼上校（Col. Yamen Abu Suleiman）向CNN表示，「今天，納塞爾醫療中心的院子發現73具遺體」，使得亂葬崗遺體達到283具。一些遺體被發現時，雙手雙腳都被綁住，還有現場處決的跡象，「我們不知道他們是被活埋或者處決。大多數遺體都腐爛了。」

CNN無法證實蘇萊曼上校的說法，也無法確認真正死因，而IDF尚未回應置評請求。此前，以軍曾透露，他們將加薩數十具遺體運回以色列，以利進行DNA檢測，之後又將遺體運回加薩。

今年1月至2月，納塞爾醫療中心周圍地區遭到猛烈轟炸。CNN特約記者透露，居民當時曾將死者暫時埋在醫院院子裡，等到以軍撤離後再回來查看，卻發現遺體已經被挖出來，「顯然因為以色列國防軍使用DNA檢測，確認被關押在加薩的人質，是否也在死者之列」，隨後死者被重新安置在集體墳墓裡。

汗尤尼斯民防單位發言人、搜救任務領導人薩克爾（Raed Saqr）則向CNN透露，以色列部隊4月7日撤離後，他們持續搜索下落不明的400人。