台灣花蓮強震晃整夜！　日本網友出差嚇傻：半缸水被震到搖出來

▲台灣東部23日凌晨發生強震，花蓮富凱飯店傾斜。（圖／攝影中心）

記者羅翊宬／編譯

台灣花蓮縣昨（22）日、今（23）日凌晨連續發生多起極淺層地震，其中包括凌晨2時26分芮氏規模6的地震，測得最大震度為5弱。日本氣象廳預估，台灣連續發生多起的極淺層地震，可能會造成沖繩縣在數小時後產生潮汐變化。日本網友則對地震心有餘悸，表示洗手台裡一半的水都被震出來。

根據日媒《日本放送協會》、《共同社》，台灣東部花蓮縣23日凌晨2時發生包括芮氏規模6.0、6.3等多起極淺層有感地震，從北到南都能感覺到明顯搖晃，花蓮市當地兩棟建築物因此倒塌。日本氣象廳表示，日本並未測得震度1以上的搖晃，至於花蓮的地震雖然可能會造成沖繩本島、宮古島、八重山群島出現潮汐變化，但不會出現危害。

日本Yahoo網站新聞報導底下吸引許多日本當地網友留言，就有一名網友透露他目前人在台北出差，因此當深夜發生多起極淺層有感地震時，他能感受到明顯的搖晃，「稍早之前又感覺到劇烈的搖晃。飯店房間廁所，洗手台裡面大概有一半的水被地震晃到搖出來。從昨天晚上開始，大概每一小時便能感受到劇烈搖晃。」

該名日本網友稱讚台灣人面對災難時的冷靜沉著，「雖然持續感覺到搖晃，但我看大家都非常冷靜的樣子。」

其他日本網友則留言，「雖然台灣與日本有一定距離，但從地球規模考量，其實就在旁邊而已，因此日本也該要做好防備」；還有網友表示，台灣在日本發生311大地震、能登半島強震時慷慨解囊、提供必要協助，也因此現在是日本報恩的時刻。