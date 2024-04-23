美軍確定加入搜救！　日自衛隊2直升機失事「7人仍失聯」

▲失事同型號的海上自衛隊SH-60K直升機 。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本海上自衛隊2架巡邏直升機20日在訓練過程中，疑似相撞導致墜毀於伊豆群島海域。機上8人僅1人被尋獲，但經搶救仍死亡，其餘7人至今失蹤，防衛大臣木原稔23日則明確表示，美軍將參與未來的搜索任務，希望儘快找到另外7名隊員。

根據《富士新聞網》報導，2架海上自衛隊所屬的巡邏直升機20日於伊豆諸島外海進行夜間訓練時失事，2機一共載有8人，其中1名隊員不幸喪生，其餘7人至今下落不明。相關單位仍在持續展開搜救行動，並陸續打撈起2架直升機的黑盒子與機體殘骸。

搜救行動至今已第4天，但是仍然未見失蹤隊員蹤影。防衛大臣木原稔23日在記者會中宣布，「美軍將對搜救任務提供支援。根據現場的需求，美國海軍預計投入1架P-8巡邏機參與搜救和救援行動。」

木原稔進一步稱，受海流的影響，隨著時間流逝，搜索範圍將持續擴大，未來會接受協助，並持續展開搜救行動。

另一方面，他也提到，目前預估機體主要殘骸已經沉沒至水深約5500公尺的海底，為了確認機身的具體位置，海上自衛隊也將出動海洋觀測艦，前往事故現場，不過目前尚未確定具體時間。