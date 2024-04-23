　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本2海鷹直升機墜毀前「未開啟」共享位置系統！

▲▼2019年6月，一架SH-60K海鷹直升機停在出雲號護衛艦的飛行甲板上。（圖／達志影像／美聯社）

▲墜毀2架直升機並未連結共享位置系統。（示意圖，非當事飛機／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本海上自衛隊2架SH-60K海鷹直升機20日深夜在訓練中疑似因發生碰撞墜毀，造成1死7失蹤的慘劇。防衛省消息人士23日透露，2機發生事故前，並未相互連結位置資訊共享系統。海上自衛隊目前已回收飛航資料紀錄器（FDR），並分析相關數據，以釐清事故原因。

根據《富士新聞網》報導，防衛大臣木原稔表示，美軍將參與搜救任務，並投入1架美國海軍P-8巡邏機。而海上自衛隊則會使用海洋測量艦確定機體沉沒的具體位置。另一方面，由於受海流影響，隨著時間流逝，搜索範圍將持續擴大。

木原22日曾表示，「沒有數據顯示2架直升機在飛行途中出現異常。」目前只能初步判斷2機可能是在空中發生碰撞，才會墜毀。

▲▼SH60K海鷹直升機介紹。（製圖／記者葉睿涵）

根據《日本電視台》報導，防衛省內部人士指出，2架直升機當時正與另一架直升機進行潛水艇搜尋訓練，但是卻沒有開啟共享位置情報的系統。該系統被稱為「僚機間連結」（僚機間リンク），可以透過無線電波相互分享所在的位置情報以及目標。

內部人士也表示，雖然海上自衛隊在部分訓練中的確不會使用「僚機間連結」，但基本上有超過1架SH-60K執行任務時，都會開啟該系統，確保2架飛機離得太近會有警報聲提醒。且如果是在未使用「僚機間連結」的情況下，就必須採取目視或是雷達資訊等多種安全對策，以防事故發生。事故調查委員仍在進一步調查事故原因。

海鷹直升機的FDR裝在機體左後方外側，若施以水壓會自動從機身分離並浮在水面上。2架直升機的FDR在失事後，無線電仍能發送位置訊息，且發出白光，也讓搜索人員順利發現FDR所在位置。

ET快訊
百歲榮民成白骨...女兒藏屍家裡　里長曝動機：應是捨不得！
「群震」狂搖一天200起　學者揭成因：整個區塊地殼破裂
死刑存廢不是幾個人能決定！　專家揭日本做法：民意有共識才討論
快訊／一粒姊姊官宣男友！　是樂天選手
幫百歲榮民慶生找嘸人！　警搜屋驚「白骨躺床上」
「鋼管紅茶店爺爺」不捨痛哭！　被迫收拾搬離
3棟倒塌大樓都在「米崙斷層」上！　專家：只是巧合
全台對地震最無感縣市曝！　「這2天沒感受到震」
全球地震3D圖曝　台灣疊成「摩天大樓」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

視南韓為假想敵！北韓昨進行「核反擊」模擬訓練　提升發射準確度

大馬2機墜毀10死！高空相撞瞬間「碎片噴飛」畫面曝　地面民眾竄逃

挺巴示威狂燒！警闖耶魯、紐約大學抓學生　哥大改遠距教學

春假變失控拳賽！比基尼妹互毆「巨奶掉出」狂晃　男大生興奮觀戰

女發現繼父「泰迪熊娃偷裝攝影機」　iPad內藏她300張私密裸照

日本2海鷹直升機墜毀前「未開啟」共享位置系統！

吃壽司竟丟命！「蘑菇沒煮熟」淪劇毒　美婦搶救2周痛苦亡

火辣網紅搭直升機「大撒幣」！上萬紙鈔降落海灘　泳客嗨翻狂撿

勿輕忽台灣飛彈攔截能力！以色列鐵穹系統發威　中國擔憂導彈無用

悲苦單親媽為3子女下海！兒上大學知真相羞辱「髒錢」...網全怒了

朴寶劍超寵粉！萌比「噓」繞場收信　見小朋友秒蹲下簽名...羨慕惹

台中新人「白色馬車」迎娶　闖紅燈嚇到騎士狂喊：X小

套圈圈玩偶頭瘋狂轉　丟完下秒立刻被彈開

老婆要除草工具尪買羊　沒想到牠喝完奶就罷工

萌弟賴床聽《妖怪手錶》秒跳起　音樂催落直接熱舞媽咪笑翻XD

只剩5分鐘！女趕搭末班火車　一下捷運身旁眾人跟著狂奔

NewJeans Danielle笑容沒停過！　各種POSE寵粉...感動：謝謝大家來

大谷翔平大聯盟176轟！　超越松井秀喜成最多轟日人

李多慧應援到一半鞋帶掉了　全員等她光速重綁反應萌翻

台中董座娶媳奢豪車隊助陣　全台僅6台「法拉利SP1」也來

視南韓為假想敵！北韓昨進行「核反擊」模擬訓練　提升發射準確度

大馬2機墜毀10死！高空相撞瞬間「碎片噴飛」畫面曝　地面民眾竄逃

挺巴示威狂燒！警闖耶魯、紐約大學抓學生　哥大改遠距教學

春假變失控拳賽！比基尼妹互毆「巨奶掉出」狂晃　男大生興奮觀戰

女發現繼父「泰迪熊娃偷裝攝影機」　iPad內藏她300張私密裸照

日本2海鷹直升機墜毀前「未開啟」共享位置系統！

吃壽司竟丟命！「蘑菇沒煮熟」淪劇毒　美婦搶救2周痛苦亡

火辣網紅搭直升機「大撒幣」！上萬紙鈔降落海灘　泳客嗨翻狂撿

勿輕忽台灣飛彈攔截能力！以色列鐵穹系統發威　中國擔憂導彈無用

悲苦單親媽為3子女下海！兒上大學知真相羞辱「髒錢」...網全怒了

五互集團無預警倒閉！胡椒廚房6員工秒失業　怒討薪水+資遣費

百歲榮民成白骨...女兒藏屍家裡　里長曝動機：應是捨不得！

「TOYOTA 5款新車」預告登場！3款全新休旅全球首發成亮點

快訊／台南仁德轎車撞進麵攤！2員工受傷送醫

日本群馬縣議會18人訪雲林　雙方交流合作攜手邁向友誼新里程

瑞銀上調陸港股評等至增持　砍台、韓股

樂天「最仙團長」Rina爆同居球員！　現身曖昧回應感情狀態

怒轟監察院自甘淪「東廠2.0」！　洪孟楷：綠色恐怖籠罩全台灣上空

《鬼天廈》來襲吵翻天 聖恩自爆有靈異體質全場嚇壞

中國60萬YTR拍新竹火車站「看舊中國必須去台灣」！台網怒反擊

國際熱門新聞

一家8口吃萬元霸王餐　店家超狠公審曝長相

垃圾桶爆滿　京都過度觀光逼瘋居民　

日26歲消防員5度兼差拍A片！遭停職6個月　酬勞曝光

即／台灣又地震！日政府：隨時做好支援準備

即／大馬海軍2直升機墜毀　機上10人全罹難

水淹杜拜！超跑在路上漂　香奈兒泡水

Uber公布「年度最怪遺失物」

美商務部長：我們晶片比中國先進　「我們」包含台灣

加薩醫院廢墟「埋190具屍體」！外媒：瓦礫堆下還有

春假失控！比基尼妹互毆露奶　男大生觀戰

加薩亂葬崗「挖出近300具遺體」

變態殘忍韓男！「當女友媽面前」砍死女友

美警逮捕戀童癖　奪槍、開火、清彈匣

中東局勢緩和！　美股大漲253點

更多熱門

相關新聞

勿輕忽台灣飛彈攔截能力！中國擔憂導彈無用

勿輕忽台灣飛彈攔截能力！中國擔憂導彈無用

伊朗於當地時間13日深夜向以色列發射300多枚彈道飛彈與巡弋飛彈、派出逾百架自爆無人機，不過99%遭到美國、英國等聯軍和以色列的鐵穹防空系統成功攔截。此後，一直受北京當局文攻武嚇的台灣信心大增，認為只要靠美國與日本協助，一定能攔截中國飛彈；至於中國內部則掀起「導彈無用論」。

美軍確定加入搜救！日自衛隊2直升機墜機

美軍確定加入搜救！日自衛隊2直升機墜機

花蓮強震晃整夜　日網友出差嚇：震出半缸水

花蓮強震晃整夜　日網友出差嚇：震出半缸水

即／台灣又地震！日政府：隨時做好支援準備

即／台灣又地震！日政府：隨時做好支援準備

衛福部花蓮震災專案募得12.8億　 日韓捐4千萬台幣

衛福部花蓮震災專案募得12.8億　 日韓捐4千萬台幣

關鍵字：

日本海上自衛隊直升機慘劇日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／花蓮6.3地震「富凱大飯店」傾倒　警消趕抵封路

花蓮餘震突然暴增　專家：有點異常

即／02:26花蓮有感地震

快訊／花蓮「統帥大樓」傾倒　瞬間影片曝光

即／花蓮02:32有感地震！台北震度3級以上　12縣市國家警報

快訊／08：04地牛翻身　台北狂搖

花蓮壽豐02:32規模6.3強震

台灣東部海域02:26規模6地震　最大震度5弱

校門馬達卡死　竟是「成人手臂粗」眼鏡蛇卡住

即／花蓮「統帥大樓」傾倒

百歲榮民死亡女兒藏屍家中　詐領月退俸

專家示警「海溝巨型地震」3特徵　台北恐搖3分鐘、擺盪幅度比921大

不是50嵐！「珍奶霸主」一票人推：比例超好喝

403強震過20天還在搖！炎亞綸凌晨發聲：無法理解了

Angelababy、李晨突傳戀愛

更多

最夯影音

更多

朴寶劍超寵粉！萌比「噓」繞場收信　見小朋友秒蹲下簽名...羨慕惹

台中新人「白色馬車」迎娶　闖紅燈嚇到騎士狂喊：X小

套圈圈玩偶頭瘋狂轉　丟完下秒立刻被彈開

老婆要除草工具尪買羊　沒想到牠喝完奶就罷工

萌弟賴床聽《妖怪手錶》秒跳起　音樂催落直接熱舞媽咪笑翻XD

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面