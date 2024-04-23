日本2海鷹直升機墜毀前「未開啟」共享位置系統！

▲墜毀2架直升機並未連結共享位置系統。（示意圖，非當事飛機／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本海上自衛隊2架SH-60K海鷹直升機20日深夜在訓練中疑似因發生碰撞墜毀，造成1死7失蹤的慘劇。防衛省消息人士23日透露，2機發生事故前，並未相互連結位置資訊共享系統。海上自衛隊目前已回收飛航資料紀錄器（FDR），並分析相關數據，以釐清事故原因。

根據《富士新聞網》報導，防衛大臣木原稔表示，美軍將參與搜救任務，並投入1架美國海軍P-8巡邏機。而海上自衛隊則會使用海洋測量艦確定機體沉沒的具體位置。另一方面，由於受海流影響，隨著時間流逝，搜索範圍將持續擴大。

木原22日曾表示，「沒有數據顯示2架直升機在飛行途中出現異常。」目前只能初步判斷2機可能是在空中發生碰撞，才會墜毀。





根據《日本電視台》報導，防衛省內部人士指出，2架直升機當時正與另一架直升機進行潛水艇搜尋訓練，但是卻沒有開啟共享位置情報的系統。該系統被稱為「僚機間連結」（僚機間リンク），可以透過無線電波相互分享所在的位置情報以及目標。

內部人士也表示，雖然海上自衛隊在部分訓練中的確不會使用「僚機間連結」，但基本上有超過1架SH-60K執行任務時，都會開啟該系統，確保2架飛機離得太近會有警報聲提醒。且如果是在未使用「僚機間連結」的情況下，就必須採取目視或是雷達資訊等多種安全對策，以防事故發生。事故調查委員仍在進一步調查事故原因。

海鷹直升機的FDR裝在機體左後方外側，若施以水壓會自動從機身分離並浮在水面上。2架直升機的FDR在失事後，無線電仍能發送位置訊息，且發出白光，也讓搜索人員順利發現FDR所在位置。