伊朗最高領袖默認　襲擊以色列「幾乎一無所獲」

▲伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／路透）



文／中央社耶路撒冷21日綜合外電報導

伊朗最高領袖哈米尼21日就德黑蘭史無前例以無人機和飛彈攻擊以色列是否擊中任何目標相關討論予以駁斥。美聯社報導，此舉默認儘管伊朗發動重大襲擊，卻幾乎一無所獲。

報導指出，哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）對高階軍事領導層發表的上述評論，內容沒有提及19日看上去像是以色列對中部城市伊斯法罕（Isfahan）進行的報復襲擊，儘管防空系統啟動而且伊朗全國大部分地區商業航班停飛。

分析家認為，多年來深陷難分難解影子戰爭之中的區域夙敵伊朗和以色列，於以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊開戰期間的一系列升級性攻擊之舉後，都試圖降低緊張。

85歲的哈米尼是在由伊朗正規軍警，以及這個神權政體中強有力的準軍事組織伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）的最高領導層出席的會議中發表相關談話。

國營電視台播出他談話說：「其他方討論到發射多少飛彈、有多少擊中目標，又有多少沒有，這些事無關宏旨。」

「伊朗民族嶄露頭角和伊朗軍方在重要國際場域展現的意志，那才是重點。這是最重要的。」

伊朗13日首次直接攻擊以色列，發射超過300個飛彈及無人機，想要讓以色列防空系統應接不暇、難以招架，藉以報復以色列1日攻擊敘利亞首都大馬士革的伊朗大使館旁附屬建築。但是在美國、英國和鄰國約旦支持下，以色列防空系統和戰鬥機擊落絕大多數飛來的敵火。

報導指出，儘管當局因為經濟情勢和鎮壓異議分子而引起公憤，哈米尼說：「今天，多虧我們武裝部隊、伊朗革命衛隊、軍隊、警察，分別以他們的方式有所作為，這個國家在世界各地的形象已廣受推崇。」