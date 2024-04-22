　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美通過618億援助法案！烏克蘭士氣大振　俄稱奪下烏東前線重鎮附近

▲▼烏克蘭第17坦克旅向西夫雅爾鎮（Chasiv Yar）的俄羅斯陣地開火。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭第17坦克旅向西夫雅爾鎮的俄羅斯陣地開火。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社基輔21日綜合外電報導

俄羅斯21日表示，俄軍已經奪下位在烏克蘭東部重鎮西夫雅爾附近地區，凸顯基輔於準備接受美國610億美元援助的同時所面臨的壓力。

法新社報導，俄羅斯21日表示，已經拿下距西夫雅爾鎮（Chasiv Yar）東北方不到3公里的前線村落博達尼夫卡（Bohdanivka）。

俄羅斯國防部指出：「南方軍隊編組部隊已經完全解放博達尼夫卡聚落。」

戰前約有1萬3000人口的西夫雅爾鎮大體上毀於戰鬥，大部分居民已經逃離。

美國聯邦眾議院黨派內鬥數月後，20日終於在表決中通過大規模軍事援助包裹法案，給處於守勢的烏軍在士氣上打了一劑強心針，接下來將交付聯邦參議院進行表決，過關後再由總統拜登簽署生效。

駐紮東北部哈爾科夫州（Kharkiv）的34歲烏克蘭士兵德米特羅（Dmytro）告訴法新社：「這是個好消息，我們現在糟糕透頂地奇缺彈藥。倘若得到幫助，一切都能好起來。」

克里姆林宮尋求淡化美國對烏新一波援助的影響，主張此舉只是讓華府「沉醉」在這場戰爭之中。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）說：「目的在拯救（烏克蘭總統）澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）新納粹政權的狂熱企圖注定失敗收場。」

ET快訊
快訊／確定了！　邱瓈寬可繼承1.3億遺產
2024第二個「龍年龍月龍日龍時」來了！　專家：今年將出現3
2波鋒面來勢洶洶！雨最猛時間曝　氣象署示警：可能淹水
墨藥劑師「姦殺17歲少女」家中藏7頭骨　至少殺20女
星希亞肺腺癌逝！8症狀「常被誤認是感冒」　醫嘆：75%發現已
快訊／王耀庭哭了！　看到3個字很難過
蕭美琴被爆進私酒　黃暐瀚：我一聽就覺得怪
「這10天」別去日本玩　一票看時程崩潰：完蛋了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度2024「超車日本」躍升全球第4大經濟體！　日圓走跌成主因

衣冠禽獸！藥劑師「姦殺17歲少女」家中搜出7頭骨　疑涉20女命案

越南首宗H9N2禽流感人類感染　男住院38天還在ICU！WHO緊急警告

厄瓜多1個月3市長遭槍殺！倒在人行道頭旁邊一灘血　典獄長也遇害

日媒：日本大學中國籍教授返上海後「消失」　疑遭當局拘捕

應對中國軍事威脅！日海自直升機任務「撞機風險高」　須派員潛海底

日海自直升機打撈到引擎碎片！任務內容曝　岸田諾全力搜救

美軍敘利亞基地被轟！傳「親伊朗組織」策畫　火箭彈發射車已燒毀

美恐史上首次制裁以國防軍　納坦雅胡急發聲：拒絕接受

敘利亞美軍基地遭5枚火箭彈襲擊　伊拉克承諾追捕嫌犯

自己老公熱炒狂點快4千元　親姐暴走：是在吃辦桌嗎

許美靜南京開唱「經典歌全是代唱」！　觀眾怒吼退票…經紀人嗆：你作夢

台中董座娶媳奢豪車隊助陣　全台僅6台「法拉利SP1」也來

只剩5分鐘！女趕搭末班火車　一下捷運身旁眾人跟著狂奔

48歲男KTV持酒瓶攻擊友人　警用電擊槍壓制狂電10秒↑

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

台中新人「白色馬車」迎娶　闖紅燈嚇到騎士狂喊：X小

老婆要除草工具尪買羊　沒想到牠喝完奶就罷工

霸占遊樂器材投幣繼續玩！　女質疑反被嗆「你是白X喔」

黃子韜爆粗口槓上「世界百大DJ」　疑遭拒絕同台…對方還原過程

印度2024「超車日本」躍升全球第4大經濟體！　日圓走跌成主因

衣冠禽獸！藥劑師「姦殺17歲少女」家中搜出7頭骨　疑涉20女命案

越南首宗H9N2禽流感人類感染　男住院38天還在ICU！WHO緊急警告

厄瓜多1個月3市長遭槍殺！倒在人行道頭旁邊一灘血　典獄長也遇害

日媒：日本大學中國籍教授返上海後「消失」　疑遭當局拘捕

應對中國軍事威脅！日海自直升機任務「撞機風險高」　須派員潛海底

日海自直升機打撈到引擎碎片！任務內容曝　岸田諾全力搜救

美軍敘利亞基地被轟！傳「親伊朗組織」策畫　火箭彈發射車已燒毀

美恐史上首次制裁以國防軍　納坦雅胡急發聲：拒絕接受

敘利亞美軍基地遭5枚火箭彈襲擊　伊拉克承諾追捕嫌犯

翻35年舊帳！監院24日約詢侯友宜　國民黨團怒：為520急邀功

陳水扁派黃睿靚延續政治香火？　沈富雄：她不會同意

7人吃熱炒「點不到2000」狂殺價！被打槍1招報復　店員氣笑

快訊／邱瓈寬確可獲1.3億遺產！恩師遺囑有效　4弟妹分文未得

合歡山主峰步道施工封閉　太管處另曝3處賞花景點

謝長廷受邀日本「彩虹驕傲」活動 　讚台灣同婚合法亞洲第一

才放話大巨蛋開唱！　動力火車突「台上起衝突」：我們單飛好了

事故停電年減1.5萬次　陳建仁盼王耀庭「任怨任勞，繼續努力」

南台中13期房市熱度升高　首當其衝「南區、烏日」受惠

鄧振中留任主責對外經貿談判重任　陳時中成新任政務委員

吸貓從小培養！萌妹偷聞貓屁屁 握拳「跺腳跳舞」網：真的會上癮

國際熱門新聞

女子火山口拍照墜崖亡　丈夫撞牆痛哭

戒不掉尿布！已婚工程師大讚：真的很舒服

手提行李「藏刀」成功登機！全員遭趕下機重新安檢

不穿內褲真空逛街！男突撲倒老闆娘硬上

繼父強吻襲胸！母怕沒地方住　她隱忍10年

藥劑師家中搜出7頭骨　疑涉20女命案

104歲女友逝世　48歲律師：我們真心相愛

8歲女童「無心跳」倒地！英勇女醫路過成功救回

馬爾地夫國會大選　親中總統壓倒性勝選

男搶修電梯　「電梯突啟動」活活壓死人

美恐史上首次制裁以國防軍　納坦雅胡急發聲：拒絕接受

學者：金正恩2024可望訪中

伊朗最高領袖默認　襲擊以色列一無所獲

火山口拍網美照　她墜75公尺亡

更多熱門

相關新聞

加薩孕婦遇空襲亡　醫生剖腹產下1.4kg女嬰

加薩孕婦遇空襲亡　醫生剖腹產下1.4kg女嬰

巴勒斯坦一名懷孕已30周的婦女因以色列空襲而喪生，奇蹟的是，醫護人員成功從她體內接生一名僅重1.4公斤女嬰，目前狀況穩定，健康狀況也在逐步改善。女嬰的姊姊雖然在空襲中喪生，但她生前曾親自以「羅赫」（Rouh）為妹妹命名，代表著「勇氣」。

WTA斯圖加特女網賽　詹皓晴攜俄羅斯搭檔女雙封后

WTA斯圖加特女網賽　詹皓晴攜俄羅斯搭檔女雙封后

學者：金正恩2024可望訪中

學者：金正恩2024可望訪中

日本海鷹直升機墜毀　成立調查委員會

日本海鷹直升機墜毀　成立調查委員會

美國務卿要求北京　勿對台挑釁

美國務卿要求北京　勿對台挑釁

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基普丁

讀者迴響

熱門新聞

快訊／00:35花蓮近海規模5.3「極淺層地震」　最大震度4級

五股深夜傳爆炸巨響！當地人被嚇壞

張鈞甯砸500萬救男友！7年前電影「捲Metoo報廢重拍」

即／00:35有感地震！估震度3級以上

五股深夜連2起爆炸巨響！　元凶抓到了

抗癌部落客星希亞驚爆過世！粉絲錯愕狂刷留言

好市多電蚊拍電力超強！蚊子爆開死無全屍

中橫流芳橋路段大規模坍方！機具搶修中

00：35地牛翻身晃一下！鄉民嚇壞

洪一中被關停車場　球場主管被撤換

女子火山口拍照墜崖亡　丈夫撞牆痛哭

快訊／08：01規模4.1地震　最大震度4級

子宮頸癌早期沒症狀！出現4問題恐已惡化

一張圖秒測！「視力殺手」失明率50%　有4情況恐已罹病

吹電風扇「出現3狀況」別再用了

更多

最夯影音

更多

自己老公熱炒狂點快4千元　親姐暴走：是在吃辦桌嗎

許美靜南京開唱「經典歌全是代唱」！　觀眾怒吼退票…經紀人嗆：你作夢

台中董座娶媳奢豪車隊助陣　全台僅6台「法拉利SP1」也來

只剩5分鐘！女趕搭末班火車　一下捷運身旁眾人跟著狂奔

48歲男KTV持酒瓶攻擊友人　警用電擊槍壓制狂電10秒↑

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面