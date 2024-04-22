以色列突襲約旦河西岸！　至少14名巴勒斯坦人喪命

▲以色列軍隊20日襲擊約旦河西岸，造成至少14名巴勒斯坦人死亡。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

巴勒斯坦當局稱，以色列軍隊20日襲擊約旦河西岸（West Bank），造成至少14名巴勒斯坦人死亡，是數個月來約旦河西岸傷亡人數最多的襲擊之一。以色列軍方則稱，有至少4名以色列士兵在交火中喪生。

根據《路透社》報導，以色列軍隊19日凌晨開始在約旦河西岸城市圖卡門（Tulkarm）附近的努爾沙姆斯（Nur Shams）地區展開大規模攻擊，直到21日還在與武裝分子交火，還能看到至少3架無人機在努爾沙姆斯上空盤旋。

▲▼以色列軍隊19日凌晨開始在約旦河西岸城市圖卡門（Tulkarm）附近的努爾沙姆斯（Nur Shams）地區展開大規模攻擊。（圖／達志影像／美聯社）



巴勒斯坦衛生當局昨天指出，至少有14名巴勒斯坦人在這場突襲中喪生，這是約旦河西岸數個月來傷亡最慘重的衝突之一。以色列軍方則聲稱，突襲中有多名武裝分子被殺死或遭逮捕，並有至少4位以軍官兵於交火中受傷。

在加薩戰爭爆發前，該地區的暴力事件就不斷攀升，包含以色列軍隊對激進組織的常規襲擊、猶太定居者在巴勒斯坦村莊的暴行，還有巴勒斯坦人在街頭攻擊以色列人等。

▲在加薩戰爭爆發前，約旦河西岸的暴力事件就不斷攀升。（圖／路透）



自加薩戰爭爆發後，已有數千名巴勒斯坦人被捕，還有數百人被殺，其中大多數是武裝組織成員，但也有僅是投擲石塊的年輕人和無辜平民。

與此同時，以色列對加薩走廊的砲火持續，近日更襲擊了南部城市拉法（Rafah），那裡有一座住有100萬名巴勒斯坦人的避難所。巴勒斯坦衛生部指出，在過去24小時內，以色列對加薩的襲擊造成37人死亡、68人受傷；目前累計死亡數已超過3.4萬人。