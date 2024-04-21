台灣第一人！變裝皇后「妮妃雅」奪冠　小天后亞利安娜也追蹤

▲妮妃雅成為節目首位摘冠的台灣變裝皇后，也打破比賽中的亞洲魔咒。（圖／鏡週刊提供）

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去年12月，台灣變裝皇后妮妃雅宣布入選美國知名實境秀《魯保羅變裝皇后秀》，登上國際舞台，在一眾人中鳳凰裡殺入決賽，摘下后冠。

但到站之前，她曾經是他，是曹里歐。徬徨的男孩曾透過被圍困的孔雀魚、粉紅色河馬，比喻自己的孤獨與獨特，幾乎不見容於凡世。是自由女神般的媽媽指引前路，曹里歐才讓妮妃雅上身，如同降靈。曹里歐就像妮妃雅的代言人，為我們訴說她的前世與今生，二位一體，有時是他，有時變成她，翻玩性別與傳統，大聲宣告：「蕉佛來囉！」

殊不知，一切早埋藏在一張籤紙上。皇后發明自己，實踐自己，最後成為了自己，都只是難違天命。

小檔案 出生 1995年生於美國

學歷 全人實驗中學、英國創作藝術大學畢業

經歷 紐約變裝皇后比賽《Mother season 2》冠軍；NYX Face Awards彩妝比賽冠軍；《魯保羅變裝皇后秀》第16季冠軍

相關作品 《誰來晚餐：我的閨蜜老媽》主角、紀錄片《雙面曹里歐》主角

這輩子沒遇過比妮妃雅更做自己的人，我們3年多前即領教過一次。彼時的她以曹里歐身分受訪，不同於妮妃雅的睥睨潑辣，曹里歐渾身慵懶散漫、像在夢遊，答不出問題時，冷不防大吼，叫媽媽過來代答，但媽媽講不到一分鐘又遭打斷：「妳可以講快一點嗎！」「我又不是文學家！我怎麼濃縮！」場面火爆旁若無人，我尷尬不已。

台灣第一人 變裝實境秀明星

時隔近四年再度碰面，她和我們相約早上8點，但一身素淨的曹里歐開門後，即自顧自拖著腳步到浴室去刷牙洗臉，好像我們並不存在。懶起畫蛾眉，弄妝梳洗遲，他受訪前4個小時的狀態，大抵10個字說完。原先的規劃是，他晨起扮裝，從他變成她，接著趕2個外景拍攝。結果他化沒幾分鐘就一臉厭世，瘦削的身軀躺在地上扭來扭去大崩潰，說不想化了！重複奮起和頹靡，時不時滑手機，過一回兒又說要去大便。

▼初訪時，曹里歐不時倒地作崩潰貌，遍地的化妝道具非常雜亂。但結束工作後他就收齊了。

