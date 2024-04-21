台灣第一人！變裝皇后「妮妃雅」奪冠　小天后亞利安娜也追蹤

▲妮妃雅成為節目首位摘冠的台灣變裝皇后，也打破比賽中的亞洲魔咒。（圖／鏡週刊提供）
圖文／鏡週刊
去年12月，台灣變裝皇后妮妃雅宣布入選美國知名實境秀《魯保羅變裝皇后秀》，登上國際舞台，在一眾人中鳳凰裡殺入決賽，摘下后冠。
但到站之前，她曾經是他，是曹里歐。徬徨的男孩曾透過被圍困的孔雀魚、粉紅色河馬，比喻自己的孤獨與獨特，幾乎不見容於凡世。是自由女神般的媽媽指引前路，曹里歐才讓妮妃雅上身，如同降靈。曹里歐就像妮妃雅的代言人，為我們訴說她的前世與今生，二位一體，有時是他，有時變成她，翻玩性別與傳統，大聲宣告：「蕉佛來囉！」
殊不知，一切早埋藏在一張籤紙上。皇后發明自己，實踐自己，最後成為了自己，都只是難違天命。
小檔案
- 出生 1995年生於美國
- 學歷 全人實驗中學、英國創作藝術大學畢業
- 經歷 紐約變裝皇后比賽《Mother season 2》冠軍；NYX Face Awards彩妝比賽冠軍；《魯保羅變裝皇后秀》第16季冠軍
- 相關作品 《誰來晚餐：我的閨蜜老媽》主角、紀錄片《雙面曹里歐》主角
這輩子沒遇過比妮妃雅更做自己的人，我們3年多前即領教過一次。彼時的她以曹里歐身分受訪，不同於妮妃雅的睥睨潑辣，曹里歐渾身慵懶散漫、像在夢遊，答不出問題時，冷不防大吼，叫媽媽過來代答，但媽媽講不到一分鐘又遭打斷：「妳可以講快一點嗎！」「我又不是文學家！我怎麼濃縮！」場面火爆旁若無人，我尷尬不已。
台灣第一人 變裝實境秀明星
時隔近四年再度碰面，她和我們相約早上8點，但一身素淨的曹里歐開門後，即自顧自拖著腳步到浴室去刷牙洗臉，好像我們並不存在。懶起畫蛾眉，弄妝梳洗遲，他受訪前4個小時的狀態，大抵10個字說完。原先的規劃是，他晨起扮裝，從他變成她，接著趕2個外景拍攝。結果他化沒幾分鐘就一臉厭世，瘦削的身軀躺在地上扭來扭去大崩潰，說不想化了！重複奮起和頹靡，時不時滑手機，過一回兒又說要去大便。
▼初訪時，曹里歐不時倒地作崩潰貌，遍地的化妝道具非常雜亂。但結束工作後他就收齊了。
時間逐漸緊迫，他厲聲發作：「不要跟我講話！」把我們趕到另一個房間去。8個小時過後，我們終於出門。此時我和攝影已臨近虛脫邊緣，反倒是妮妃雅愈見亢奮，備上古典水袖裝，準備從邋遢荷葉邊T恤脫身，頂著傳統戲劇花臉，粉墨登場、招搖過市。 妮妃雅和曹里歐，是一人分飾的兩角，主從模糊，他給她生命，她讓他重生。去年12月，妮妃雅在粉絲專頁公布入選第16季《魯保羅變裝皇后秀》的消息，小眾社群彷彿看見曙光，光中有神降臨，名為蕉佛。前導影片中，他揮舞雙手拉尖聲音說：「大家好，台灣！蕉佛到囉！」那一刻的意義，不僅是被譽為變裝皇后界的奧運舞台出現了第一位台灣人，更預告一代天后的誕生。 ▼妮妃雅在實境秀上的初登場畫面，一身坎普風香蕉裝，讓不少國外關注此節目的YouTuber說：「我們已經有冠軍了吧？」（翻攝RuPaul's Drag Race YT） 《魯保羅變裝皇后秀》有多大的影響力？這檔美國實境節目曾獲得29座艾美獎，女神卡卡、莎莉賽隆都曾是客座來賓，連眾議員裴洛西都二度造訪全明星賽季。節目多年來拉拔參賽者晉升上流，有人走上Met Gala終極時尚紅毯，有人創立彩妝品牌。節目播出不久，在Instagram擁有近四億追蹤者的流行歌手亞莉安娜，就追蹤了妮妃雅。 遭體制排斥 用創作容納孤獨 很難想像，擁有這些成就的人，曾在童年遭老師霸凌、一度想輕生。他在紀錄片《雙面曹里歐》中自述：「因為里歐的人生太無聊了，所以沒有妮妃雅，他可能就會跳樓了吧！」聽起來像是分裂出另一個人格來自救。 今年28歲的妮妃雅在美國出生、香港長大，6歲時隨恢復單身的母親搬回台灣。受訪時他多次說自己像一個浮游生物，漂到哪算到哪，又說自己的理想生活是整天躺平，隨波逐流。那是在擅理財的母親庇蔭下，才有資本說出口的話，生平無大志、日常不積極的曹里歐，確實需要妮妃雅的拯救。 但在妮妃雅出現前，拯救曹里歐的，其實是母親曹慧敏。小學畢業前，母親察覺他抗拒上學，哥哥也發現他常看著窗外發呆。小小年紀就因性別氣質殊異、上課不專注，不時被暴怒的老師痛斥，憂鬱深不見底，眼看就要往下跳。母親帶著他看兒童心理醫師，歐洲學校畢業後，又送他去全人實驗中學。 ★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。 ★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980 更多鏡週刊報導
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時間逐漸緊迫，他厲聲發作：「不要跟我講話！」把我們趕到另一個房間去。8個小時過後，我們終於出門。此時我和攝影已臨近虛脫邊緣，反倒是妮妃雅愈見亢奮，備上古典水袖裝，準備從邋遢荷葉邊T恤脫身，頂著傳統戲劇花臉，粉墨登場、招搖過市。
妮妃雅和曹里歐，是一人分飾的兩角，主從模糊，他給她生命，她讓他重生。去年12月，妮妃雅在粉絲專頁公布入選第16季《魯保羅變裝皇后秀》的消息，小眾社群彷彿看見曙光，光中有神降臨，名為蕉佛。前導影片中，他揮舞雙手拉尖聲音說：「大家好，台灣！蕉佛到囉！」那一刻的意義，不僅是被譽為變裝皇后界的奧運舞台出現了第一位台灣人，更預告一代天后的誕生。
▼妮妃雅在實境秀上的初登場畫面，一身坎普風香蕉裝，讓不少國外關注此節目的YouTuber說：「我們已經有冠軍了吧？」（翻攝RuPaul's Drag Race YT）
《魯保羅變裝皇后秀》有多大的影響力？這檔美國實境節目曾獲得29座艾美獎，女神卡卡、莎莉賽隆都曾是客座來賓，連眾議員裴洛西都二度造訪全明星賽季。節目多年來拉拔參賽者晉升上流，有人走上Met Gala終極時尚紅毯，有人創立彩妝品牌。節目播出不久，在Instagram擁有近四億追蹤者的流行歌手亞莉安娜，就追蹤了妮妃雅。
遭體制排斥 用創作容納孤獨
很難想像，擁有這些成就的人，曾在童年遭老師霸凌、一度想輕生。他在紀錄片《雙面曹里歐》中自述：「因為里歐的人生太無聊了，所以沒有妮妃雅，他可能就會跳樓了吧！」聽起來像是分裂出另一個人格來自救。
今年28歲的妮妃雅在美國出生、香港長大，6歲時隨恢復單身的母親搬回台灣。受訪時他多次說自己像一個浮游生物，漂到哪算到哪，又說自己的理想生活是整天躺平，隨波逐流。那是在擅理財的母親庇蔭下，才有資本說出口的話，生平無大志、日常不積極的曹里歐，確實需要妮妃雅的拯救。
但在妮妃雅出現前，拯救曹里歐的，其實是母親曹慧敏。小學畢業前，母親察覺他抗拒上學，哥哥也發現他常看著窗外發呆。小小年紀就因性別氣質殊異、上課不專注，不時被暴怒的老師痛斥，憂鬱深不見底，眼看就要往下跳。母親帶著他看兒童心理醫師，歐洲學校畢業後，又送他去全人實驗中學。
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