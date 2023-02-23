4歲被嘲笑趕下台！泰勒馬克成席捲全球變裝皇后　延期1年終來台

▲風靡全球的變裝皇后judy！泰勒馬克（Taylor Mac）首度來台演出《Judy秀：美可敵國》。（圖／©Little Fang，國家兩廳院提供）



記者林育綾／台北報導

小時候曾被主持人嘲笑而趕下台，進而發奮要讓「變裝」演出更有趣精彩，如今成了席捲全球的知名變裝皇后！泰勒馬克（Taylor Mac）首度來台演出《Judy秀：美可敵國》，由於去年受疫情影響，忍痛延期，延宕了1年，終於來台在2/24~2/26與觀眾見面，還將與台灣變裝皇后簡詩翰（Hannah）共演幾個段落，關注台灣面臨的議題。

泰勒馬克（Taylor Mac）分享，自己人生第一次變裝是4歲左右，後來也陸續在各種場合或綜藝秀開始變裝表演，某次在一個比賽中拿到第1名，沒想到上台領獎時，主持人開玩笑說，「快把這個穿著洋裝的瘦小男孩帶下去」，讓他當時心中湧現一個想法，一定要讓變裝變得更有意思，更與眾不同！

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▲泰勒馬克以人稱代名詞「judy」（小寫）自稱，不是「她」也不是「他」。（圖／©Eike Walkenhors／國家兩廳院提供）

泰勒馬克以人稱代名詞「judy」（小寫）自稱，不是「她」也不是「他」來進行變裝皇后演出，還獲得美國劇場界最高榮譽東尼獎提名。最有名的挑戰，是打造一場「連續24小時的表演」，《Judy秀：美可敵國》（A 24-Decade History of Popular Music）將美國自建國以來240年的歷史切分成24個小時，從流行音樂中梳理出社會史，用高度沈浸且極具娛樂效果的演出，企圖以酷兒觀點重新建構一部美國史。

後來《Judy秀：美可敵國》每次切分成4場，每場各6個小時，2016年起在紐約、倫敦、柏林、阿姆斯特丹等數十個城市，巡迴演出超過200場。包括前美國國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）都是這場演出的觀眾之一。

▲泰勒馬克（Taylor Mac）是獲得美國劇場界最高榮譽東尼獎提名的藝術家。（圖／©Little Fang，國家兩廳院提供）

如今泰勒馬克來台演出，在前期跟台灣團隊的會議中，他對台灣的多種社會議題也相當熟悉，包括第一位跨性別閣員唐鳳、躺平族、父權社會中的女權平衡、台灣與中國的政治關係等，這些議題也會有部分成為表演的題材背景。

此次來台演出，泰勒馬克將帶來2小時濃縮版，擷取原24小時版本中各年代的核心段落，讓台灣觀眾更直接感受到原作中最精髓的魅力。至於演出歌單與談話內容如何決定？他提到，除了邀請台灣變裝皇后簡詩翰（Hannah）共演幾個段落外，更希望能在了解台灣文化的知識背景下構思，因此多次跟台灣團隊會議。

▲泰勒馬克（Taylor Mac）最有名的挑戰，是打造一場「連續24小時的表演」。（圖／©Little Fang，國家兩廳院提供）

造型方面，由美國著名超現實主義服裝設計師「炫目機器」（Machine Dazzle）一手打造，從華麗的頭飾到服著上乖張的結構，超越扮裝，昇華到建築與雕塑的境界，甚至完全重塑表演者的身體。音樂總監則由2017年與泰勒馬克共同贏得甘迺迪戲劇獎（Kennedy Prize for Drama Inspired By American History）殊榮的馬特瑞安（Matt Ryan）擔任。

《Judy秀：美可敵國》將於2月24日～2月26日在國家戲劇院登場，泰勒馬克興奮表示，「已經等不及要把最好的演出呈現給大家！」邀觀眾一同進入劇場「做回自己」。