台灣第一人！變裝皇后「妮妃雅」美國奪冠　蔡英文秒祝賀



▲台灣第一人妮妃雅摘美國變裝秀后冠破亞洲魔咒 。（圖／翻攝Nymphia Wind）

文／中央社

美國實境電視節目「魯保羅變裝皇后秀」最新一季今天來到尾聲，后冠頒給了來自台灣的妮妃雅，她成為節目首位摘冠的台灣變裝皇后，也打破系列比賽中所謂的「亞洲魔咒」。

曾獲頒艾美獎（Emmys）的「魯保羅變裝皇后秀」（RuPaul's Drag Race）2009年開播，第16季競賽今年1月5日展開，來自台灣的妮妃雅（Nymphia Wind）與其他13名參賽者在全球最知名的變裝藝術舞台爭奇鬥豔，爭奪「下一位變裝巨星」的頭銜。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）和「時人雜誌」（People）報導，妮妃雅以熱愛黃色與香蕉元素，以及高級時裝般的設計才能聞名，她今天擊敗決賽入圍者普蘭珍（Plane Jane）和莎菲拉克利斯塔（Sapphira Cristal），成為節目第16季最大贏家。

妮妃雅賽前接受中央社獨家專訪時曾表示，過去也曾有幾位亞洲皇后入選，但都在競賽開始不久就淘汰了，無形中她也有心理負擔，不想太早被淘汰，「就是不想讓自己的國家失望」。

上一季節目由夏威夷原住民莎夏柯比（Sasha Colby）摘下后冠；具有印尼和荷蘭血統的拉加傑米尼（Raja Gemini）則於2011年獲得第3季冠軍。

現年28歲的妮妃雅本週受訪時表示：「我對自己說，我是來這裡打破亞洲魔咒的，我不會這麼早打包出局。」

她還說：「所以我只想來這裡展現我變裝裡多采多姿的亞洲文化。」

Spoilers ahead! ⚠️ You're a winner, baby! ????



Condragulations to America's Next Drag Superstar! ???? #DragRace pic.twitter.com/Z7aKqhhtoO — RuPaul's Drag Race (@RuPaulsDragRace) April 20, 2024

妮妃雅本名曹米駬，在美國洛杉磯出生，主要在台北和香港兩地間長大，高中接觸K-POP開啟她對舞台表演的興趣，大學前往英國倫敦攻讀時裝設計，一腳踏進變裝皇后的世界。她2022年移居紐約布魯克林，以發展她的變裝事業。

然而，她的變裝藝術卻從未失去來自她亞洲血統的影響。

由MTV播出的節目第16季第1集中，妮妃雅在才藝單元中表演了亞洲傳統水袖舞。在這季節目中，她還將許多自己的設計帶上主要舞台，包括一件用乾燥花縫製而成的作品，頌揚日本舞蹈藝術「舞踏」，以及一套極為吸睛的紅色旗袍以慶祝農曆新年。

▼妮妃雅摘美變裝秀后冠成台第一人！蔡英文留言祝賀：台灣感謝你勇敢做自己 。（圖／蔡英文Instagram）