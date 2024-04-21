16人中彈！美大規模槍擊「槍聲連發」至少2死　眾人尖叫狂逃

BREAKING: Massive gunfight at block party in Memphis, Tennessee. Multiple fatalities pic.twitter.com/pZM1qfTSZn — BNO News (@BNONews) April 21, 2024

記者詹雅婷／綜合報導

美國田納西州曼菲斯（Memphis）20日發生大規模槍擊事件，密集槍聲接連不斷，16人中彈，有2人命喪現場。根據社群平台X流傳的一分鐘畫面，當時現場有大批群眾在場，中間是一輛大秀甩尾的黑色車輛，怎知現場突然爆發槍響，眾人驚慌逃竄。

ABC24 Memphis、KWAM、BNO NEWS等報導，事發地點就在奧蘭至蒙德公園（Orange Mound Park），當時大約有200人來參加這場街區派對，但當地20日晚間7時19分左右，現場傳出數十聲槍響。

▲▼當時現場約有200人在場，槍聲傳出後，現場眾人尖叫逃命。（圖／翻攝自X）

畫面顯示，正當黑色這輛在群眾中間大秀甩尾時，現場突然傳出零星槍響，群眾尖叫開始驚慌逃命，緊接而來的是密集不斷的數十聲槍響，眾人拔腿奔跑，有的人趴在地上尋找掩護。

警方獲報後出動大批警力抵達現場，消防部門也出動救護車。警方發言人表示，至少有16人中彈，其中2人當場死亡，3人緊急送醫情況危急，還有11人搭乘自家車輛前往醫院，傷勢不明。截至目前尚未有嫌疑犯落網。