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酒駕！美生日派對「整輛車撞進來」2死15傷　5歲弟8歲姐當場死亡

記者詹雅婷／綜合報導

美國密西根州20日一名涉嫌酒駕的66歲婦女開車撞進小朋友生日派對聚會現場，造成5歲男童、8歲女童當場死亡，兩名死者為姐弟關係，另外還有15人受傷，部分傷者傷勢嚴重。

美聯社、Detroit Free Press報導，事發於當地20日下午3時左右，肇事婦女駕車撞進柏林鎮區的天鵝溪船艇俱樂部（Swan Creek Boat Club），3名孩童、6名成年人搭乘2架醫療直升機與多輛救護車緊急前往醫院，傷勢危及性命，其他受傷的人則是在現場接受緊急處置後，部份的人搭乘自家車輛前往醫院。已知傷者包括8名小孩。

密西根州門羅郡警長古德諾（Troy Goodnough）透露，這起事件的目擊者與遭受波及的人情緒非常激動，第一批趕到現場緊急應變人員形容，現場當時情況極度混亂。

古德諾並未揭露肇事女駕駛的身分，但她正因涉嫌酒駕致人死亡被關押在門羅郡監獄，正在接受調查，且依據當局接獲的通報，事發前她疑似出現在附近的酒館。

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