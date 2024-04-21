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規定老婆1年只能回1次娘家　男被提離婚傻了：我爸都這樣做

嚴令老婆1年只能回1次娘家　男被提離婚傻了：我爸爸就這樣做

▲一名男子因要求老婆1年只能回娘家1次被提出離婚。（示意圖／Photo-AC）

圖文／CTWANT

沒有相互尊重的婚姻不要也罷。馬來西亞一名女子結婚後受到丈夫各種限制，甚至被下令1年只能回娘家1次，氣得她向老公提出離婚，最終順利讓對方知錯並退讓。

據馬來西亞《星洲網》報導，該名女子與華裔穆斯林丈夫結婚後，因為經常回老家引發對方不滿，之後甚至被嚴令1年只能返鄉一次，好在她果斷提出離婚並發出狠話：「丈夫沒了，我可以再找，但我的父母沒了，就無人能取代。」讓老公知難而退。

女子老公則坦言，自己從小看著爸爸嚴格限制母親1年只能回鄉1、2次，因此這觀念一直根深蒂固在腦海中，成家後也照著這觀念做，直到妻子鬧離婚才發現自己弄巧成拙，差點葬送自己的幸福。

老公表示，過去從沒想過原生家庭對老婆的重要性，那句「父母無法取代」讓他啞口無言，幸好妻子願意給他機會溝通與修補兩人感情，結局也是皆大歡喜。

老公坦言，妻子可以經常回娘家後整個人越來越開朗，岳父母也因為能經常見到女兒而開心，自己則是守住與妻子的感情。

老公將這段經歷分享在TikTok後引發網友熱議，網友們除大讚他懂得懸崖勒馬，也說家人們之間的感情不容挑戰，夫妻間更要時時顧及對方的感受。

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