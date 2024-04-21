目的地只有機師知道！北歐航空推「神祕航班」吸逾6千人報名

▲神祕航班敢搭嗎？北歐航空推盲盒旅程「目的地不公開」。（示意圖／達志／美聯社）



圖文／CTWANT

你曾考慮過在不知道目的地的情況下，就提著行李享受一段未知的旅程嗎？由北歐國家丹麥、挪威、瑞典聯合組成的北歐航空（Scandinavian Airlines，SAS）近日推出「神秘目的地」航班，這個神秘航班最終目的地只有機師知道，而這充滿不確定性的飛行體驗在推出後，居然吸引超過千人報名，引發熱議。

根據《每日郵報》報導，北歐航空推出這有如盲盒般的「目的地未知」（DestinationUnknown）航班，限時24小時販售，僅限會員以累積的飛行里程數兌換，據了解，這個航班僅限北歐航空EuroBonus會員，且必須以累積里程積分3萬點兌換，年齡必須介於19至81歲，吸引6000人搶訂。

另外，旅客行前僅知飛行的時間，但卻不知道班機要飛往何處，航空業者不僅對航班其餘機組員保密，就連航空公司執行長也不曉得，航機上所有會洩漏飛行地點的資料來源管道全數停用，像是登機證的「目的地」欄位會以「XXX」取代目的地機場縮寫代碼，航程計畫說明也把所有線索悉數隱去，只有駕駛艙的機師們知道航班目的地在何處，而目的地將在飛行過程中的某個時刻宣布。

▲北歐航空推盲盒旅程「目的地不公開」。（圖／翻攝自Facebook／SAS - Scandinavian Airlines）



另外，航空公司事先已向目的地的飯店以優惠價格訂房，當班機飛抵目的地後，旅客就可以到飯店頂樓參加免費入場的雞尾酒會，根據北歐航空執行副總保羅·維爾哈根（Paul Verhagen）表示，「和其他旅客一起踏上神秘的冒險旅程，並在途中建立友誼和聯繫，真是令人興奮的事情，這不僅僅是單純的旅行，更是非凡的旅程，讓您永生難忘」。

其實北歐航空推出的「神祕航班」並非首次出現，根據CNBC報導，先前德國的漢莎航空（Lufthansa）也曾推出過「漢莎驚喜」方案，讓旅客可以選擇出發機場、度假主題後，直到機票下訂完成才會得知到底目的地為何處，且旅客事後無法調整或取消行程。另外，匈牙利一間廉航威茲航空（Wizz Air）也曾在2023年展推出神秘目的地航班，從義大利威尼斯出發，載著整架班機的旅客前往沙烏地阿拉伯旅遊。

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