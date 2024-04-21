麒麟啤酒廠命案！　日男遭「玉米澱粉活埋」慘死

▲日本麒麟啤酒廠20日驚爆工安事件。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

日本麒麟啤酒廠發生一起意外，20日上午，一名男性作業員慘被埋在製作啤酒的原料「玉米澱粉」中，這名作業員獲救時早已斷氣，警方目前正在調查案件細節，據日媒報導，該座酒廠去年10月也曾發生工安事件。

據日本《TBS電子新聞》報導，今（20）日，麒麟啤酒母公司位於茨城縣的工廠內發生一起嚴重意外，一名29歲男作業員在執行儲藏槽清掃工作時，慘被玉米澱粉活埋，這名作業員被救出時已失去生命跡象。

根據報導，這名叫做阿部一步的作業員20日上午在酒廠內的玉米澱粉儲存槽進行打掃工作，但接近午間時，同事卻仍不見他的蹤影，於是緊急撥打119請求協助。

當搜救人員抵達並展開搜索時，發現阿部一步倒臥在儲存槽裡面，趕緊將他拉出，不過當時他已明顯死亡，而死者會倒臥儲存槽內，據工廠內的人員推測，應該是想清理儲藏槽堵塞問題時不慎被卡住，才會慘遭活埋來不及逃。

另外報導也指出，該座酒廠去年10月也曾發生工安事件，當時一名正在工作中的男子，從倉庫屋頂上墜落身亡。針對這起就場作業人員喪命的事件，以及後續處理，仍有待進一步調查。

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