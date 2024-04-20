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快減腰間肉！　新研究揭「蘋果型」人更容易罹患大腸癌

新研究發現體型與癌症有重大關聯。（示意圖／達志影像）

▲ 新研究發現體型與癌症有重大關聯。（示意圖／達志影像）

圖文／CTWANT

體態會反映你的健康狀況。國際癌症研究機構（International Agency for Research on Cancer）流行病學專家弗萊辛（Heinz Freisling）指出，體態除能展現出一個人的性別、年齡、遺傳及生活方式，也可能揭露當事人容易罹患哪些疾病。

據《新聞周刊》（Newsweek）報導，大眾耳熟能詳的蘋果型、梨型、沙漏型、倒三角型、直尺型等體型，雖是用於描述一個人身體脂肪分布的類型，但真正決定體型體態的是遺傳、性別、年齡以及生活方式。

弗萊辛指出，不論是過去還是最新研究，都指向腰大臀窄的「蘋果型」身材有更高的大腸癌、心臟病、第2型糖尿病罹病風險。他表示，新研究顯示腰部的脂肪分布也會增加罹患大腸癌風險，且身材高大並具中心肥胖、也就是高蘋果型的人更可能罹患直腸癌。

儘管研究團隊分析超過78萬名來自英國生物銀行資料庫及其他受試者數據後，發現影響體型與其潛在疾病的遺傳機制可能有不同生物化學因素，但可以確定的是，體型不只反映出結腸直腸健康狀態，也能彰顯整個人的健康情況。

弗萊辛表示，縱然體型主要靠遺傳、賀爾蒙、代謝、環境或其他未知因素決定，「但我們可以根據環境採取行動」，積極鍛煉身體、少久坐、均衡飲食與不抽菸，都能降低脂肪集中分布進而改善健康。

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