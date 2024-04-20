8歲女童「無心跳」倒路邊！日正妹醫路過　AED英勇救回小妹妹

▲女童倒地後，所有人都慌了陣腳，只有女醫師冷靜使用AED急救。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本一名女醫師下班後經過車站，沒想到卻看到一名女童失去意識倒地。該名醫師在短短幾秒內便透過自身專業判斷女童處於心臟停止狀態，因此立刻衝上前去，使用AED替女童急救，最終成功救回女童一命。

根據《每日新聞》報導，44歲的小兒科女醫師高原麻里子1日因為提早下班，比平時搭早一班的電車返家，當天晚間6時15分，她一如往常地在鐮倉車站下車，並且在出站後，看到一家三口走進車站前的派出所。

當她經過派出所時，卻驚覺有異，因為竟有一名女童躺在地上。當時她的父親用盡全力替她進行人工呼吸，母親則在一旁著急地準備叫救護車，而連警察都慌張不已。高原麻里子看見女童眼睛微張，全身癱軟，隨即透過自己的專業經驗判斷女童已經陷入心臟停止狀態。

於是她立刻衝上前去並大喊，「借我AED！」高原隨即開始測量女童的脈搏，並將AED貼片貼在女童胸口，展開急救。所幸在1次電擊後，女童恢復意識，並嚎啕大哭。

救護人員趕往現場後，將8歲女童送往醫院進行進一步處置，而女童也已經成功脫離險境。根據女童父母指出，病患平時就患有心臟疾病，當天是突然昏倒。

鎌倉警署4月19日頒發感謝狀給高原麻里子，表揚她迅速且準確的英勇行動。署長森文男更讚揚說，「通常在這種情況下很難立刻反應並做出相對應的處置，我們應該向高原醫師多加學習。」

高原麻里子則表示，「這是我第一次急救，能夠成功幫上忙，真的鬆了一口氣，很慶幸自己能夠成為醫生。」

神奈川縣警察署2014年起，在縣內所有警署、派出所等設置AED裝置，並鼓勵大眾使用。AED能在心臟發生痙攣時給予電擊，使其恢復正常。

根據消防廳的數據，全日本救護車抵達現場的平均時間為10.3分鐘，但在因心臟疾病導致心肺功能停止的患者中，只有約4%的人能夠在現場獲得AED急救，然而電擊每晚1分鐘，病患存活率就會降低10%。