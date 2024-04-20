「股東優待」神制度！日本一家3口不花錢爽7年　迪士尼也免費去

記者王佩翊／編譯

台灣股東會經常會發放各式紀念品吸引股東出席，而日本上市公司除了有股東紀念品之外，還推行「股東優待制度」（株主優待制度），包含實際物品與各式優待券。一名男子則是活用這種特別制度，讓全家連續7年過上免費吃喝玩樂的日子，還強調會將這種生活方式貫徹到人生結束為止。

根據《全日本新聞》報導，有一個號稱完美善用股東優待制度的家庭接受採訪，並一一展示了如何藉此節省生活日常開銷。來自東京的41歲室內裝修公司負責人上野廣治與妻子共同育有一子。一家三口如今靠著股票「投資」，光是使用股東優待福利，就足以支撐生活。

上野表示，全家人都在努力運用大量的股東優待福利，包含衣物、眼鏡以及鞋子，甚至連餐食都是透過股東優待制度換來的。他們家從廚房到洗手台，每個角落都被各種股東優待商品所充斥著，例如白米、書籍、字典、衛生紙以及瓶裝茶飲等。上野廣治還有3個專屬的「股東優待包」，裡頭則是將各個上市公司發放的股東優惠券，按照類別與期限分門別類，提高使用率，總價值近100萬日圓（約新台幣21萬元），共710張。

經營室內裝修公司的上野15年前開始投資股票，並在7年前開始了「股東優待生活」。他表示，最初開始使用股東優待福利，是因為他發現購買東京迪士尼樂園的股票竟可以獲得一日門票。孩子出生後，他則希望每年都可以免費去迪士尼遊玩。

上野一家三口經常會在休假日前往被視為「股東優待天國」的池袋，並盡可能地在一天內努力使用股東優待券。例如午餐時間先用股東優待券免費兌換章魚燒和麥當勞漢堡。上野先生說，他會選擇在優待券可以免費兌換的範圍內，選擇最高級的食物，這樣更划算。

隨後三人又到藥妝店消費了4019日圓（約新台幣845元），不過其中有4000日圓（約新台幣841元）是使用股東優待券。之後他們又去了超商，用股東優待券免費兌換冰淇淋。而這樣一整天下來一共光顧了7家店，由於全都是靠股東優待券，因此實際上幾乎沒花到錢。

上野認為，股東優待是一個讓全家可以去各種地方、享受各種食物，同時享受優惠的完美制度。如果可以，他會一直繼續這種生活，直到生命的最後一刻。